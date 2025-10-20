B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Nadia Comăneci, informații prețioase despre un stil de viață sănătos: „Trebuie să faci ceva pentru tine…”

Nadia Comăneci, informații prețioase despre un stil de viață sănătos: „Trebuie să faci ceva pentru tine…”

Selen Osmanoglu
20 oct. 2025, 12:31
Nadia Comăneci, informații prețioase despre un stil de viață sănătos: „Trebuie să faci ceva pentru tine…”
Sursa Foto: Facebook - Nadia Comaneci
Cuprins
  1. Sfaturi de la Nadia Comăneci
  2. Disciplina, cea mai importantă

Nadia Comăneci, în vârstă de 63 de ani, a vorbit despre ce înseamnă un stil de viață sănătos. Iată cum se menține în formă cunoscuta sportivă!

Sfaturi de la Nadia Comăneci

Multipla campioană olimpică la gimnastică a spus că în fiecare zi face 30-40 de minute de exerciții fizice. Sportul i-a fost întotdeauna aliat.

„30-40 de minute, constanța vs. cantitate. Este longeviv, nu este ceva linear pentru toată lumea, adică nu trebuie să faci ce fac eu. Trebuie să găsești ceva care ți se potrivește ție și trebuie să îți faci timp, pentru că investești în tine. Trebuie să faci ceva pentru tine…Trebuie să ai grijă de tine și să previi ceea ce vine, la un moment dat, care te prinde de coadă” , a declarat Nadia, în cadrul podcastului „SHERO”, al Alessandrei Stoicescu, conform Click.

Disciplina, cea mai importantă

Sportiva a subliniază faptul că, în zilele noastre, informația este peste tot. Cu un simplu click, poți accesa toate detaliile de care ai nevoie. Diferența o face disciplina.

„Acum avem informația respectivă, ce este bine să faci, ce este bine să consumi. Este important să dormi, este bine pentru tine să ai mintea clară, ca să poți să gândești, să poți să creezi, să exiști, să ai grijă de tine, dacă ai grijă de tine, ai grijă și de cei din jur. Viața este o disciplină, dacă faci lucrurile acestea să vezi cât de bine te simți”, a declarat Nadia.

„O rutină, mă întâlnesc cu mulți care îmi spun «nu am timp» și le spun « dar vă spălați pe dinți, aveți timp?». Îți faci timp, te uiți la programul tău și la responsabilitățile pe care le ai. Te uiți la fereastra aceasta pe care poți să ți-o dedici ție, de 20 de minute, 25 de minute, pe zi. Și gata! Eu prefer să o fac dimineața, servesc ceva light, o fac dimineața ca să pot să îmi organizez mai departe ce am de făcut în timpul zilei”, a mai spus ea.

Tags:
Citește și...
Mirela Retegan: „Cel mai greu vis de atins din ultimii 25 de ani, a fost, pentru mine, să port cămăși și tricouri în pantalonii prinși cu o curea”. Cum a reușit să ajungă la forma dorită
Monden
Mirela Retegan: „Cel mai greu vis de atins din ultimii 25 de ani, a fost, pentru mine, să port cămăși și tricouri în pantalonii prinși cu o curea”. Cum a reușit să ajungă la forma dorită
Cum și-a iertat Mihai Mitoșeru tatăl, care-l abandonase în copilărie: „Ne-am luptat cu cancerul vreo trei ani. Îmi pare rău că am fost orgolios”
Monden
Cum și-a iertat Mihai Mitoșeru tatăl, care-l abandonase în copilărie: „Ne-am luptat cu cancerul vreo trei ani. Îmi pare rău că am fost orgolios”
Nicoleta Luciu, nouă schimbare radicală la 45 de ani. „Am fost în Turcia și mi-am micșorat…” (FOTO)
Monden
Nicoleta Luciu, nouă schimbare radicală la 45 de ani. „Am fost în Turcia și mi-am micșorat…” (FOTO)
Adriana Bahmuțeanu, despre situația medicului Flavia Groșan: „Să ne rugăm pentru doamna doctor! A descoperit formula medicală prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile”
Monden
Adriana Bahmuțeanu, despre situația medicului Flavia Groșan: „Să ne rugăm pentru doamna doctor! A descoperit formula medicală prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile”
Gabriela Firea a devenit bunică. Momente fericite în viața fostei primărițe
Monden
Gabriela Firea a devenit bunică. Momente fericite în viața fostei primărițe
Anunț BOMBĂ pentru fanii „Insula Iubirii”! Doi foști concurenți au stabilit data nunții. Despre cine este vorba
Monden
Anunț BOMBĂ pentru fanii „Insula Iubirii”! Doi foști concurenți au stabilit data nunții. Despre cine este vorba
Ecaterina Ladin: „Am spus asta și o repet: nu mă descurc!”. Cum arată viața unei actriței cu trei copii
Monden
Ecaterina Ladin: „Am spus asta și o repet: nu mă descurc!”. Cum arată viața unei actriței cu trei copii
Olga Guțanu, tensiuni în familie din cauza relației cu CRBL: „Să nu fii cu un bărbat mai mare decât tine, să nu mă faci de râs”
Monden
Olga Guțanu, tensiuni în familie din cauza relației cu CRBL: „Să nu fii cu un bărbat mai mare decât tine, să nu mă faci de râs”
Daciana Sârbu, surprinsă de ideea fiicei sale, Irina. Ce i-a propus fata ei și a lui Victor Ponta: „Mă bucur că am ascultat-o”
Monden
Daciana Sârbu, surprinsă de ideea fiicei sale, Irina. Ce i-a propus fata ei și a lui Victor Ponta: „Mă bucur că am ascultat-o”
Bianca Drăgușanu, dezvăluire neașteptată despre sarcină: „Am fost o gravidă atipică, nu voiam să atrag energii negative”
Monden
Bianca Drăgușanu, dezvăluire neașteptată despre sarcină: „Am fost o gravidă atipică, nu voiam să atrag energii negative”
Ultima oră
13:59 - Noi tensiuni în coaliție. UDMR: „Am fost de acord să nu creștem salariul minim în 2026” / PSD: „Înghețarea veniturilor e o greșeală enormă”
13:53 - Teorii ale conspirației după explozia din Rahova. Ce scenarii circulă pe net
13:49 - Mirela Retegan: „Cel mai greu vis de atins din ultimii 25 de ani, a fost, pentru mine, să port cămăși și tricouri în pantalonii prinși cu o curea”. Cum a reușit să ajungă la forma dorită
13:25 - Sfinții zilei de 20 octombrie. Cine sunt și ce învățături lasă credincioșilor
13:18 - Serviciile Amazon au căzut. Zeci de aplicații nu mai funcționează
13:15 - Cum și-a iertat Mihai Mitoșeru tatăl, care-l abandonase în copilărie: „Ne-am luptat cu cancerul vreo trei ani. Îmi pare rău că am fost orgolios”
13:10 - Vremea, 20 Octombrie 2025: când revine căldura? ANM anunță maxime de până la 17 grade Celsius
13:04 - Folosești balsam de rufe, însă hainele tale nu miros bine? Iată care ar putea fi cauzele
12:55 - Fetiță de 3 ani, găsită pe stradă, de un străin. Familia nici nu i-a observat lipsa
12:50 - De unde-și cumpără pictorii cele mai bune pensule? Branduri și secrete