Nadia Comăneci, în vârstă de 63 de ani, a vorbit despre ce înseamnă un stil de viață sănătos. Iată cum se menține în formă cunoscuta !

Sfaturi de la Nadia Comăneci

a spus că în fiecare zi face 30-40 de minute de exerciții fizice. Sportul i-a fost întotdeauna aliat.

„30-40 de minute, constanța vs. cantitate. Este longeviv, nu este ceva linear pentru toată lumea, adică nu trebuie să faci ce fac eu. Trebuie să găsești ceva care ți se potrivește ție și trebuie să îți faci timp, pentru că investești în tine. Trebuie să faci ceva pentru tine…Trebuie să ai grijă de tine și să previi ceea ce vine, la un moment dat, care te prinde de coadă” , a declarat Nadia, în cadrul podcastului „SHERO”, al Alessandrei Stoicescu, conform Click.

Disciplina, cea mai importantă

Sportiva a subliniază faptul că, în zilele noastre, informația este peste tot. Cu un simplu click, poți accesa toate detaliile de care ai nevoie. Diferența o face disciplina.

„Acum avem informația respectivă, ce este bine să faci, ce este bine să consumi. Este important să dormi, este bine pentru tine să ai mintea clară, ca să poți să gândești, să poți să creezi, să exiști, să ai grijă de tine, dacă ai grijă de tine, ai grijă și de cei din jur. Viața este o disciplină, dacă faci lucrurile acestea să vezi cât de bine te simți”, a declarat Nadia.

„O rutină, mă întâlnesc cu mulți care îmi spun «nu am timp» și le spun « dar vă spălați pe dinți, aveți timp?». Îți faci timp, te uiți la programul tău și la responsabilitățile pe care le ai. Te uiți la fereastra aceasta pe care poți să ți-o dedici ție, de 20 de minute, 25 de minute, pe zi. Și gata! Eu prefer să o fac dimineața, servesc ceva light, o fac dimineața ca să pot să îmi organizez mai departe ce am de făcut în timpul zilei”, a mai spus ea.