Cum a reușit Roxana Nemeș să treacă peste bullying-ul pe care l-a primit pe Internet: „M-a afectat foarte mult”

Roxana Nemeș este una dintre cele mai cunoscute persoane publice din România, iar recent a vorbit despre bullying-ul pe care l-a primit la început de carieră. Ea s-a făcut remarcată publicului după ce a participat la „Bravo, ai stil”, iar de atunci este urmărită de Instagram de peste 200.000 de persoane.

Roxana Nemeș, despre cum face față hate-ului de pe rețelele de socializare

Nu de mult, Roxana Nemeș a vorbit despre o parte mai puțin plăcută din cariera sa, începutul. Pe atunci, vedeta era foarte afectată de toate comentariile răutăcioase pe care le primea, însă, cu timpul, a învățat că oamenii au niște frustrări peste care nu pot să treacă.

„M-au afectat foarte mult până când am învățat, prin experiență, prin maturizare probabil, că acei oameni au niște frustrări. Dacă tu nu îi bagi în seamă și îți vezi de drumul tău, de viața ta, de fericirea ta și de absolut tot ce însemni tu, cu zâmbetul pe buze, crede-mă că nu te poate afecta nimic”, a mărturisit Roxana Nemeș.

Nemeș a fost criticată dur și după ce a fost eliminată de la Survivor, din motive de sănătate. Chiar dacă a luptat din răsputeri pe traseele din Dominicană, vedeta nu a mai putut continua.

„Cred că asta mă ajută foarte mult atât pe rețelele mele de socializare, în comunitatea cu oamenii frumoși pe care îi am, că nu ai cum să închizi gura lumii niciodată, cât și în viața personală, cât și în cariera mea. Sunt convinsă de asta și cred că cel mai important este să zâmbești în momentele alea, pentru că totul trece uite așa, vine ploaia și ia totul”, a mai spus Roxana Nemeș, pentru .

Câți bani a primit Roxana Nemeș pentru 4 săptămâni la Survivor

Deși , Roxana Nemeș a plecat acasă cu o sumă destul de frumușică. Dat faptului că a fost nevoită să treacă prin condiții grele precum foamete, ploaie, stres, probe dificile, vedeta a primit 5.000 de euro pe săptămână. Astfel, ea a plecat acasă cu 20.000 de euro.

„Sunt foarte emoționată, mă țin foarte tare ca să nu lăcrimez, pentru că am iubit experiența Survivor și am iubit experiența Survivor All Stars. A fost o onoare și o mândrie să fiu aici printre cei mai buni și vă mulțumesc din suflet tuturor. Mi-am promis mie și familiei mele că nu o să fac rabat la sănătate”, a spus Roxana Nemeș, când a aflat că pleacă din emisiune.