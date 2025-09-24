B1 Inregistrari!
Cum a reușit Tudor Ionescu, de la Fly Project, să slăbească peste 40 de kilograme. La ce alimente a renunțat artistul

25 sept. 2025, 00:02
Cum a reușit Tudor Ionescu, de la Fly Project, să slăbească peste 40 de kilograme. La ce alimente a renunțat artistul
Foto: Facebook / Tudor Ionescu
Cuprins
  1. Câte kilograme avea Tudor Ionescu când a început procesul de slăbire
  2. Alimentele pe care nu le mai consumă în prezent  
  3. Cum s-au cunoscut Tudor Ionescu și soția sa

Tudor Ionescu, de la Fly Project, a luat pe toată lumea prin surprindere când, în urmă cu câțiva ani a apărut în fața fanilor mult mai slab. Schimbarea l-a ajutat nu doar din punct de vedere al sănătății și mobilității, dar și din punct de vedere al aspectului fizic. Transformarea l-a făcut pe artist să arate cu câțiva ani mai tânăr.

Câte kilograme avea Tudor Ionescu când a început procesul de slăbire

Tudor Ionescu a fost mereu transparent când a venit vorba despre lupta sa cu kilogramele în plus. Artistul a mărturisit că atunci când a început procesul de slăbire avea 104 kilograme. În urmă cu doi ani ajunsese să cântărească doar 64 de kilograme, dar în timp a mai acumulat alte 20.

Cântărețul a început procesul de slăbire prin eliminarea carbohidraților din alimentația sa. Asta l-a ajutat ca, în decursul unui an, să scadă de la 104 kilograme la 83-84 de kilograme. Mărturisește că perioada în care cântărea peste 100 de kilograme venea cu multe alte dezavantaje pe lângă cele care țin de sănătatea organismului.

„Eu niciodată nu am fost slab. Niciodată! Mi-a plăcut mâncarea și îmi place în continuare. Am avut o greutate maximă de 104 kilograme. (…) Atât am avut în 2017. Într-o seară m-am enervat, mi s-a pus pata! Am zis că de astăzi nu mai mănânc carbohidrați. Am făcut acest lucru aproximativ un an și jumătate. De la 104 kilograme am ajuns la 83 sau 84 de kilograme. (…) E rău! Nu te poți mișca, nu îți găsești haine, nu poți să mănânci”, a povestit Tudor Ionescu în cadrul unei emisiuni.

 

Alimentele pe care nu le mai consumă în prezent  

În urmă cu ceva timp, Tudor Ionescu vorbea despre alimentele pe care le-a scos din dieta sa. Primele au fost cele cu un conținut ridicat de carbohidrați, iar ulterior, a renunțat să mai consume și carne. De altfel, artistul nu bea sucuri. În rest, spune el, nu are reguli stricte. Mănâncă mai puțin decât înainte și asta l-a ajutat să slăbească chiar mai mult decât își propusese inițial.

„Nu mai consum carne, de peste un an, nu sunt vegan și nici vegetarian convins, am ales pur și simplu, într-o zi, să nu mai mănânc carne. Nu beau sucuri în general, beau apă, multă apă, dar asta de foarte, foarte mult timp. Nu am niște reguli stabilite, pentru că nu sunt într-o cură de slăbire, dar mănânc mult mai puțin că înainte, pur și simplu așa s-a setat creierul meu. Am ajuns chiar să slăbesc mai mult decât mi-am dorit”, a spus artistul, într-un interviu acordat în 2024.

Cântărețul mărturisește că mai sunt zile în care simte diverse pofte, dar niciodată suficient de intense pentru a le răspunde. Însă, spune el, nu s-ar feri să își satisfacă o poftă, iar comparativ cu anii precedenți, nu mai simte frica de a se îngrășa.

„La mezeluri poftesc din când în când, dar nu atât de tare încât să mă facă să mănânc. Dacă într-o zi o să îmi fie poftă rău, am să mănânc fără să mă uit înapoi sau să mă gândesc de două ori. Nu știu dacă am o teamă să nu mă mai îngraș, am avut-o mult timp, ca orice om care a fost gras mare parte din viață lui, însă acum nu știu dacă mai am gândul asta, dar nici nu îmi doresc să mai slăbesc. Ajunge. Aș vrea chiar să mai pun câteva kilograme”, a mai spus Tudor Ionescu.

Cum s-au cunoscut Tudor Ionescu și soția sa

Tudor Ionescu și soția sa, Anamaria, s-au cunoscut în 2005, când a fost invitat într-o emisiune TV. După atâția ani de relație, artistul este de părere că a sta lângă un om este strict o alegere, bazată pe sentimente și nimic altceva.

„Cu Anamaria m-am cunoscut la TVR, în 2005, când am fost la o emisiune tv, și ia uită-ne tot aici, sper puțin mai înțelepți decât în 2005. Nu mă ține nimic lângă nimeni, cred că a rămâne lângă un om e o chestie de alegere, de sentimentele pe care le ai pentru acel om.

Aici cred că ea știe cel mai bine, însă e clar că ce a atras-o la mine a rămas și-n prezent și a fost o constantă în toți acești ani”, a povestit Tudor Ionescu, în urmă cu câțiva ani.

