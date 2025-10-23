B1 Inregistrari!
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „A fost un proces greoi. Se simte cumva și la piele" (FOTO)

Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „A fost un proces greoi. Se simte cumva și la piele” (FOTO)

Traian Avarvarei
23 oct. 2025, 14:06
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „A fost un proces greoi. Se simte cumva și la piele” (FOTO)
Ioana State a slăbit 17 kilograme în cinci luni. Sursa foto: State Ioana / Facebook
Cuprins
  1. De ce s-a apucat de slăbit Ioana State
  2. La ce a renunțat Ioana State pentru a pierde în greutate

Ioana State a slăbit 17 kilograme în cinci luni. Comedianta a povestit cum a reușit să facă acest lucru. Nu a făcut sport, dar a renunțat la anumite alimente.

De ce s-a apucat de slăbit Ioana State

Ioana State a povestit că a avut de-a lungul timpului fluctuații de greutate: „Cel mai mult am avut 110. La 16 ani, apoi n-am mai atins acea bornă”.

Când s-a întors de la filmările pentru Asia Express, a început să se îngrașe și s-a temut să nu revină la această greutate.

„Am fost foarte aproape de a o atinge anul acesta și m-am cam panicat. După ce m-am întors din Asia Express, aveam 95-56 kg. Revenind la alimentația de acasă, mult mai diversificată, am început să mă îngraș. M-am întors acasă și am mâncat gogoșele, chestii…”, a spus comedianta, în podcastul „Vorba lui Jorge”.

La ce a renunțat Ioana State pentru a pierde în greutate

Ioana a reușit apoi să slăbească 17 kilograme, fără să facă sport, dar printr-o alimentație sănătoasă.

„De pe la final de aprilie, început de mai, mi-am zis: «hai să o iau treptat, să mănânc sănătos. Care sunt chestiile cele mai rele? Zahărul, făinoasele…». Mai auzisem pe la prietene de gluten. Am început să evit și glutenul, neavând o intoleranță. Știam că e responsabil de balonare. Am căutat să mănânc cât mai sănătos”, a explicat ea.

Pâine și alcool oricum nu consuma, că ar fi renunțat și la acestea. În schimb, a avut grijă să bea mai multă apă.

„A fost un proces greoi… Am pierdut vreo 17 kilograme în cinci luni și jumătate, dar sănătos. Niciodată nu am slăbit atât de sănătos. Se simte cumva și la piele. E un rezultat de care sunt mulțumită prin prisma modului cum l-am obținut… Nu m-am înfometat”, a mai spus Ioana State.

Între timp, s-a apucat de sport și face proceduri de remodelare corporală.

