Cum a slăbit Zarug 35 de kilograme: „Ori faci ce trebuie, ori îți cumperi sicriu. Nu aveam bani de sicriu”

Zarug a slăbit 35 de kilograme și vrea să mai dea jos încă 15. Fostul concurent de la „Te cunosc de undeva” a decis să-și schimbe stilul de viață după ce o serie de analize i-au ieșit „catastrofale”.

Cum s-a apucat Zarug de slăbit

„Nu mănânc. Mănânc porții mici, așa ca de copilași. Mi-am făcut niște analize în octombrie 2023 și alea au fost catastrofale. A fost momentul acela trigger când ori , ori îți cumperi sicriu. Nu aveam bani de sicriu și era cazul de multă vreme pentru că ajunsesem la 126 de kilograme și nu era ignatul. M-am tot mințit că mă plac așa cum sunt, dar nu era chiar așa și organismul meu suferea. Am avut 126 de kilograme, am slăbit 35 de kilogame și aș vrea să mai dau jos încă 15 ca să ajung la o greutate normală”, a povestit Zarug, la Știrile Antena Stars, potrivit

Ce mănâncă acum Zarug

Actorul și-a schimbat stilul de alimentație: nu mai mănâncă după ora 18.00, iar pe care le consumă sunt doar cele sănătoase și în porții mici.

„Niște legume, niște brânză, niște carne, dar tăiată foarte mărunt, că până o tai mă satur, altfel nu o pot mesteca, salate, supe, o tristețe. Îmi place mâncarea, sunt dependent de mâncare. Am momente în care visez la niște jeleuri. Am luat metroul o stație în plus să-mi caut jeleurile preferate într-un magazin. Acum mănânc conștient și cu măsură. Nu mai mănânc după ora 18:00, înainte mâncam la orice oră”, a mai spus Zarug.