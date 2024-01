Cum a trecut Alex Bogdan peste momentele dificile din viață. A vrut să renunțe la actorie după decesul mamei: „Totul se întâmplă cu un scop”

Alex Bogdan se bucură de o carieră impresionantă în actorie, însă puțini sunt cei care știu prin câte situații dificile a fost nevoit să treacă acesta prin viață.

În cadrul unui interviu, a vorbit despre motivul pentru care a renunțat la sport la vârsta de 20 de ani, dar și despre cum l-a afectat decesul mamei sale.

Ce spune Alex Bogdan despre copilăria sa

Alex Bogdan, care în producțiile de comedie de la noi din țară, a dezvăluit că a avut parte de o copilărie îmbogățită prin sport.

„Am învățat ce înseamnă să muncești, să mergi la antrenament în timp ce alți copii de vârsta ta ieșeau pe afară. Cred că m-a format enorm sportul. Aș sfătui orice părinte sau viitor părinte să își ducă copilul să facă mișcare, în loc să-l blocheze în fața unui ecran.

Nu am nimic special să spun, am petrecut o copilărie obișnuită, cu bune cu rele, am fost și rebel, am fost și un copil cuminte și silitor. Un mix din toate. Pot să spun așa, ca un bufet suedez, mereu am putut să-mi aleg ce am vrut în viață. Și asta pentru că am avut părinți înțelegători care m-au sprijinit mereu, în orice direcție mi-am ales să merg”, a declarat actorul, notează .

În vârstă de 37 de ani, vedeta a făcut mai multe sporturi de performanță: „Sunt multiplu medaliat la concursurile naționale de atletism. Nu știu exact câte medalii am, dar sunt ceva. Aur la lungime, la octatlon, la aruncarea greutății, am record național la octatlon care rezistă de 21 de ani.

În lumea atletismului, chiar eram cineva. Mi-aș dori eu să am performanțe asemănătoare în actorie sau regie, dar e mai greu. Cu timpul, cine știe, poate o să reușesc. Încă nu am am atins nivelul în actorie la care visez, dar sunt pe drumul cel bun, sper”, a spus Alex Bogdan.

Actorul s-a retras din sport după o accidentare gravă

Cu toate acestea, la vârsta de 20 de ani el a fost nevoit să renunțe la sport din cauza unei accidentări.

„Am învățat târziu în viață că totul se întâmplă cu un scop. La momentul acela, . Ani de zile de antrenamente dure aruncați la gunoi. Nu m-am încălzit cum trebuie înaintea unei probe și am făcut o ruptură de mușchi. Am făcut tot felul de tratamente, masaje, băi cu nămol și, până la urmă, m-am reparat.

Dar la cap n-am reușit să mă repar, așa că n-am mai fost la capacitatea mea maximă. Știam că e finalul de cursă pentru mine și chiar eram panicat, pentru că nu știam ce să fac mai departe. Nu excelam la școală, nu prea aveam pasiuni. Atletismul era viața mea. Dar cred că m-a ajutat mult că eram foarte șugubăț, așa că a devenit limpede că trebuie să mă îndrept către actorie. De acolo, e istorie”, a mai transmis Alex Bogdan.

Cum l-a afectat pe Alex Bogdan decesul mamei sale

Cu toate că iubește ceea ce face, actorul a fost la un pas să renunțe la tot în momentul în care cea care i-a dat viața a decedat.

Întrebat despre cum a reușit să își revină după acea perioadă grea din viața lui, Alex Bogdan a spus: „E un subiect dificil pentru mine, nu am vorbit despre lucrurile astea pentru că sunt prea personale”.