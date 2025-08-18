B1 Inregistrari!
Ilie și Ioana Năstase, surprinși pe plajă. Gestul care a dat de înțeles că relația lor e încă tensionată

Ilie și Ioana Năstase, surprinși pe plajă. Gestul care a dat de înțeles că relația lor e încă tensionată

18 aug. 2025, 13:02
Ilie și Ioana Năstase, surprinși pe plajă. Gestul care a dat de înțeles că relația lor e încă tensionată

Ilie și Ioana Năstase și-au petrecut mare parte din vară pe litoralul românesc, acolo unde fiecare are propriul său apartament. Cei doi au ales să locuiască separat, asta după ce, în urmă cu câteva luni, soția marelui tenisman a depus actele pentru divorț. Acum, aceasta așteaptă să vadă dacă Nasty va face schimbarea pe care i-a promis-o sau dacă, în cele din urmă, se vor separa.

 

Cuprins:

  1. Cum au fost surprinși Ioana și Ilie Năstase pe plajă
  2. Ce i-a propus Ioana lui Ilie să facă pentru a-și repara căsnicia

 

Cum au fost surprinși Ioana și Ilie Năstase pe plajă

Pentru Ilie Năstase și Ioana, întâmplările de vara asta s-au desfășurat în decorul stațiunii Mamaia, acolo unde ambii au câte un apartament. Problemele din căsnicie i-a determinat pe cei doi soți să păstreze puțin distanța, cel puțin la figurat, pentru că în realitate, locuințele lor sunt perete în perete.

Singur și căzut pe gânduri, Ilie Năstase și-a făcut din nou apariția la o terasă de pe plajă, acolo unde a savurat o bere și și-a petrecut timpul butonând telefonul. La o zi distanță, fostul tenismen și-a însoțit soția pe plajă, deși cei doi au manifestat un comportament rece, distant, față de celălalt. Ea a fumat în liniște, evitând privirile soțului său, în timp ce Ilie și-a făcut de lucru cu telefonul său, urmărind-o însă cu privirea. De altfel, Ioana a renunțat la a mai purta verigheta, în timp ce Nasty – nu, relatează Cancan.

 

 

Ce i-a propus Ioana lui Ilie să facă pentru a-și repara căsnicia

Recent, însăși Ioana mărturisea că i-a propus lui Ilie să plece împreună, într-o vacanță, poate, poate, această escapadă i-ar ajuta să-și rezolve problemele din căsnicie. Acest lucru nu s-a întâmplat momentan.

În urmă cu câteva luni, Ioana Năstase a depus actele de divorț la Judecătoria Constanța și a mărturisit că nu e dispusă să renunțe la proces.

