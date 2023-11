Cum reușește Xonia să aibă grijă de silueta sa / Cântăreața a acceptat o provocare: „Trebuie să fiu țiplă”

una dintre cele mai apreciate, cunoscute și îndrăgite cântărețe atât din România, cât și din străinătate. Ea a reușit, de-a lungul timpului, să-și construiască o comunitate de peste 170.000 de urmăritori, fiind tare apreciată de susținătorii ei. Cântăreața a recunoscut că face eforturi pentru a avea o siluetă de invidiat, motiv pentru care a acceptat un challenge propus de antrenorul său de fitness.

Sacrificiile pe care le face Xonia pentru a avea o siluetă de invidiat

a avut întotdeauna un stil de viață sănătos, doar că uneori a simțit nevoia de a face schimbări, motiv pentru care a decis să se lase pe mâna antrenorului de fitness, care i-a spus că ar trebui, timp de șase săptămâni, să facă sport zilnic. De asemenea, ea trebuie să renunțe la toate alimentele care îi fac rău siluetei.

„M-am apucat în forță să lucrez. Am un challenge cu antrenorul meu de fitness și până la sfârșitul lui septembrie astea sunt vorbele lui că trebuie să fiu țiplă. El știe ordinea și exercițiile și toate cele, dar e un workout foarte intens pentru mine. Stau aproximativ două ore la sală în fiecare zi, mănânc sănătos”, a spus Xonia.

Xonia a fost întotdeauna atentă la alimentație, însă odată cu programul propus de antrenorul său va fi mai atentă la anumite lucruri și obiceiuri. să-și cântărească mâncarea, dar acum a ajuns să facă și asta, doar pentru a arăta exemplar.

„Bine că asta făceam și înainte, dar acum am niște mâncăruri specifice și pe gramaj, deci trebuie să fie cântărită. Rezultatele se văd deja, deci se merită, mă simt bine și abia aștept să vă arăt pozele de before și after. Challenge-ul durează șase săptămâni, deci o să fie la finalul sau spre sfârșitul lui septembrie, dar până atunci lucrăm cu drag și spor la sală, în fiecare zi”, a mai spus cântăreața, conform