Cum s-a schimbat viața Mihaelei Botezatu după decesul lui Silviu Prigoană? „Sufletul lui nu a murit. Încă e cu mine”

Pe 12 noiembrie 2024, la vârsta de 60 de ani, Silviu Prigoană s-a stins subit din viață, după ce a suferit un . Evenimentul tragic a lăsat un gol imens în sufletele familiei și persoanelor apropiate, nevoite să îndure suferința și să facă pace cu destinul.

La șase luni de la tragedia care i-a marcat viața, Mihaela Botezatu, văduva lui Silviu Prigoană, a acceptat să dea un interviu. Aceasta a povestit despre schimbările care au urmat decesului, dar și despre legătura puternică pe care au avut-o și pe care chiar și astăzi, în absența omului de afaceri, o mai resimte.

„Am trăit alături de Silviu zece ani de zile. Pentru mine a fost bărbatul pe care l-am iubit cu tot sufletul și pe care l-am respectat cu toată ființa mea. Toată relația noastră a fost bazată pe iubire și respect reciproc. Pentru mine și pentru familia mea, el a fost stâlpul nostru. A fost un om deosebit, care nu a cerut niciodată mai mult decât dragoste, liniște și loialitate”, a spus Mihaela Botezatu, pentru Click!.

Cum a aflat Mihaela despre moartea soțului eu

Atunci când a aflat de trecerea în neființă a soțului ei, Mihaela mărturisește că a simțit cum toate visurile și dorințele pe care le avea de la cuplul lor s-a dărâmat brusc. Momentul a fost marcat de o durere extremă, cu atât mai mult cu cât, Mihaela nu i-a putut fi alături în ultimele clipe.

„A fost un moment extrem de dureros. Trebuia sa ne vedem cu totii in ziua aceea pentru ca urma sa serbam împreună 1 decembrie. Mai aveam doar 19 kilometri până să ajung la el, apoi am fost sunată să mi se spună… El mi-a spus în ziua aceea că nu se simte bine, dar nu aveam nicio așteptare că se va întâmpla ceva atât de tragic. Am stat la picioarele lui până a fost ridicat de medicul legist. Aveam visuri, speranțe. Totul s-a frânt brusc”, a mărturisit femeia,

„Îl voi iubi mereu”

Lunile care au urmat după decesul lui Silviu Prigoane au fost pentru Mihaela Botezatu de o încărcătură emoționată puternică, alimentată de regretul că nu au apucat să trăiască împreună tot ce și-au propus.

Mihaela susține că, deși timpul va mai alina din suferința și tristețea pierderii, iubirea pe care i-a purtat-o lui Silviu Prigoană nu va putea fi diminuată sau alterată în vreun fel.

„Cele șase luni de după au fost pline de durere și tristețe. Suferința este greu de pus în cuvinte. Aveam atât de multe de făcut împreună, atât de multe drumuri de parcurs… Silviu nu a fost doar soțul meu, ci și prietenul meu cel mai bun, și poate chiar figura paternă de care aveam nevoie. Pierderea lui a lăsat un gol imens.

Este nevoie de timp pentru a vindeca o astfel de rană. Dar nici timpul nu poate șterge iubirea. Doar învață sufletul să trăiască altfel. Cu dor, cu lacrimi, dar și cu recunoștință pentru ceea ce a fost. Îl voi iubi mereu”, a declarat Mihaela Botezu.

„Într-o noapte, l-am visat. A fost atât de real”

Chiar dacă acum, cei doi aparțin de lumi diferite, Mihaela Botezatu crede cu tărie că Silviu Prigoană nu a renunțat nicicând la ea. Aceasta mărturisește că, în continuare, îl poate simți și este convinsă că sufletul lui i-a rămas aproape.

„Primele șase săptămâni nu l-am visat deloc, deși m-am rugat mult să vină la mine. Îmi era dor de el. Dar apoi, într-o noapte, l-am . A fost atât de real, ca și cum era lângă mine. Sunt sigură că vine la mine, că sufletul lui nu a murit. Încă e cu mine. Îl simt”, a mai spus Mihaela Botezatu.