Tensiunile sunt la cote maxime în noul sezon „America Express”, două dintre concurentele între care au existat schimburi de replici acide fiind Raluca Bădulescu și Alina Pușcău. Recent, cele două s-au filmat împreună, răspunzând curiozității fanilor despre relația lor.

De la ce au pornit tensiunile dintre cele două femei

Tensiunile dintre cele două participante ale emisiunii „Asia Express” 2025 au început de la faptul că echipa formată din Raluca Bădulescu și Florin Stamin le-au votat, aproape de fiecare dată, pe Alina Pușcău și Cristina Postu. Ulterior, după terminarea competiție, Raluca Bădulescu a explicat că votul lor nu reflectau o antipatie față de Alina și Cristina, ci doar un mod de a proteja persoanele cu care aveau o relație mai apropiată și în afara competiției.

În ediția difuzată pe 10 septembrie 2025, Alina Pușcău și Cristina Postu s-au arătat foarte deranjate de decizia echipei formate din Raluca Bădulescu și Florin Stamin de a le vota, astfel că modelul a ajuns să o numească pe Raluca ipocrită.

Cum a răspuns Raluca, după ce a auzit că a fost făcută ipocrită

După ce a văzut secvența din emisiune, Raluca Bădulescu a reacționat. Aceasta este de părere că Pușcău nu știe exact ce înseamnă cuvântul pe care l-a folosit, dar că se așteaptă să mai audă descrieri de genul și de la alți colegi de competiție.

„Multă lume care a fost în competiția asta este ipocrită (…) Eu i-am întrebat pe câțiva dintre ei dacă s-au supărat dacă i-am nominalizat, asta e acum, te-am nominalizat, mi-am luat fapta. Cum aș putea să fiu ipocrită? Tocmai asta. Ea a vorbit mai mult engleză, nu cred că are exact proprietatea termenului. Ipocrizie e cu totul altceva și cred că acum asta e.

De-a lungul concursului, cred că voi avea surprize să văd că au zis la testimoniale că nu știu”, a declarat Raluca Bădulescu, la Un Show Păcătos.

Ce relație există acum între Raluca și Alina

Dacă în timpul emisiunii, cele două nu au părut să aibă o prea bună, în prezent, nu doar că se înțeleg, dar își și fac declarații de dragoste. Raluca Bădulescu și Alina Pușcău s-au filmat împreună, iar înregistrarea a apărut în spațiul public, clarificând anumite speculații.

Alina Pușcău: „De când ai intrat în Asia Express, m-ai votat (n.r. râde)”.

Raluca Bădulescu: „Sinceră să fiu, a fost treaba cu cumetriile. A fost treaba cu cumetriile”.

Alina Pușcău: „Te iubesc”.

Raluca Bădulescu: „Și eu te iubesc. Acum noi avem cea mai tare prietenie din lume asta, dar oricum și înainte aveam cea mai tare cumetrie”.

Câți bani câștiga Raluca Bădulescu din OnlyFans

Raluca Bădulescu, una dintre cele mai dezinvolte vedete ale showbiz-ului românesc, nu încetează să-și surprindă publicul. Raluca Bădulescu, cunoscută pentru aparițiile sale extravagante, pentru umorul acid și atitudinea lipsită de complexe, și-a extins prezența în mediul online, printr-o platformă destinată exclusiv adulților – OnlyFans.

Se află pe această platformă de mai bine de un an, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Unii au privit alegerea ca pe o dovadă de libertate și asumare, în timp ce alții au criticat-o pentru că ar fi „prea mult”. Însă, Raluca Bădulescu nu s-a ascuns niciodată de ochii lumii și, în stilul său caracteristic, a vorbit deschis despre ceea ce face.

„Nu m-am ferit de nimic, știi că sunt o persoană asumată în general. Nu am nimic de ascuns. Era ușor să aflu, se opreau IP-urile de România. E o decizie care mă bucură, nu e în dezacord cu mine sau cu stilul meu de viață. Cei care urmăresc paginile mele de social media, știu că nu postam chiar content, nu știu cum să explic, era mai îndrăzneț. Acest content pentru OnlyFans este o prelungire a fashion-ului. Eu nu sunt niciodată dezbrăcată complet. Dar da, este o platformă destinată adulților, copiii nu au de-a face cu asta. Eu niciodată nu m-am ascuns. E de un an jumătate de când mă gândesc insistent la asta!”, a explicat ea, potrivit .