Cum slăbești rapid și sănătos. Mihaela Bilic: „Numărul de calorii contează? Cu siguranță, dar slăbitul e mai complicat de atât”

Medicul nutriționist Mihaela Bilic susține că slăbitul e mai complicat decât simpla numărare a caloriilor. Dacă elimini făinoasele și zahărul, dar mănânci proteine și grăsimi, reușești să slăbești rapid și sănătos, explică specialista. De asemenea, „nu e ok să-ți umpli stomacul cu alimente sărace în calorii, dar care au un volum mare”.

Bilic a mai afirmat că un stomac obișnuit să mănânce mult va continua să ”ceară” mâncare multă, așa că scopul e să ne ambiționăm să mâncăm puțin, așa încât să ne redimensionăm stomacul.

Cum ții dietă corect

„Puțină mâncare sau puține calorii?

Teoria pe care se bazează slăbitul a fost stabilită de americani acum mai bine de jumătate de secol și spune așa: mănâncă mai puțin și mișcă-te mai mult!

Apoi tot ei au venit cu moda lui “low fat” și au acuzat grăsimile ca fiind vinovate de kilogramele în plus, pentru că au 9 cal/g. Oamenii au mâncat dietetic, dar s-au îngrășat mai tare😱 Vinovatul este zahărul (fructoza), are 4 cal/g dar e capabil să producă mai multă grăsime de depozit decât lipidele alimentare!

Contează numărul de calorii din ? Cu siguranță, dar e mai complicat de atât. Să zicem că iei decizia să consumi sub 1000cal/zi. Contează din ce provin ele? Oh, daaaa! Dacă provin din zahăr, slăbitul va fi anevoios. Dacă provin din carbohidrați/amidon combinați cu grăsime, tot nu slăbim eficient. Dacă elimini făinoasele și zahărul, dar mănânci proteine și grăsimi, ce să vezi, slăbești văzând cu ochii. Deci până la urmă o calorie nu e doar o calorie!😜”, a explicat Mihaela Bilic,

Bilic: Ca să slăbim, trebuie să ne redimensionăm stomacul

Aceasta a explicat apoi că trebuie să mâncăm mai rar și mai puțin, astfel încât stomacul nostru să ne micșoreze și să nu mai ceară la fel de multă mâncare.

„Un alt aspect îl reprezintă volumul de mâncare consumat. Să ne întoarcem la dieta noastră sub 1000cal/zi. Dacă mâncăm doar legume, 1000cal înseamnă 3-5 kg, adică un castron sau un lighean🤦‍♀️😂 Însă aceleași 1000cal pot însemna 250g salam de Sibiu sau 150g fistic/migdale. Întrebarea este: ce alegem? Eu cred că nu e ok să-ți umpli stomacul cu alimente sărace în calorii, dar care au un volum mare. Când suntem obișnuiți să mâncăm mult, sațietatea va apărea când stomacul e plin, nu când am atins aportul optim de calorii.

Cu alte cuvinte, cu cât mâncăm mai mult, cu atât vom fi tentați să consumăm volume mari de alimente, indiferent câte calorii conțin- există riscul să înfuleci cu aceeași ușurință și un castron de fasole verde și un castron de cartofi prăjiți. Un stomac” antrenat” pe volum mare, va cere mereu tot mult!

Soluția e undeva la mijloc. Slăbești dacă ajustezi ritmul meselor și cantitatea de mâncare de la fiecare masă. Important este să mănânci mai rar și mai puțin cantitativ- ceea ce înseamnă automat mai puține calorii🤓 Obiectivul este să-ți redimensionezi stomacul, să-l obișnuiești să stea gol timp de 4-5 ore între mese, nu să ronțăi mereu mere și morcovi, doar pentru că au puține calorii.

Când vrem să slăbim trebuie să luăm o pauză de la mâncare, indiferent câte calorii are! Și cred că merită să mănânci mai puțin din ce-ți place, decât să te umfli cu produse dietetice și fără gust. Ai puține calorii în buget când vine vorba de slăbit, să le “cheltuiești” pe mult și prost mi se pare o păcăleală. La final, chiar și cu burta plină, nu vei fi satisfăcut. Puțin și bun, asta cred că e soluția!”, a mai scris Mihaela Bilic, pe Facebook.