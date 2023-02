Cybill Shepherd, dezvăluiri din inimitatea cu Elvis Presley: „A trebuit să-l învăț cum să o facă”

Cybill Shepherd a dezvăluit că și acum este încă „bântuită” de cu „frumosul și minunatul” Elvis Presley.

A devenit imediat o senzație după rolurile sale marcante din The Last Picture Show din 1971 și apoi din The Heartbreak Kid; când Elvis a auzit că aceasta Memphis, i-a cerut o întâlnire.

Tânăra actriță avea doar 22 de ani, dar era deja foarte hotărâtă și a făcut imediat propria cerere în schimb.

„M-a invitat în oraș prin intermediul unui tip comun pe care îl cunoșteam și i-am spus: ‘Nu, a spus că mă va suna el însuși!’. Așa că prietena mea cea mai bună, Jane, a ridicat telefonul și a spus: ‘Doamne, e Elvis!’. Am stabilit să ne întâlnim la un mare teatru pe care îl închiria până la miezul nopții. L-am așteptat o veșnicie. Când în sfârșit a ajuns acolo, toți cei din rândul din dreapta mea s-au ridicat. Avea un fel de mafie din Memphis”, a spus actrița pentru

Credea că este prea în vârstă

„La vremea respectivă, am crezut că era prea bătrân pentru mine – Beatles era muzica mea -, dar între noi a existat o chimie… Mirosea a săpun și dulce, ca zahărul și transpirația. Am simțit foarte mult pentru el” a declarat aceasta.

În 1998, ea a spus despre aventura lor: „A fost ceva mitic. Arăta grozav. Și mirosea grozav – chiar mirosea.

Cineva mi-a pus o întrebare chiar zilele trecute: Era Elvis oarecum copilăros? Am răspuns: Ei bine, în cel mai bun sens – era genial, era amuzant, era cald la suflet”, i-a spus ea lui Larry King în 2000.

A fost întrebată despre viața lor sexuală

Elvis a fost celebru pentru că nu s-a culcat cu Priscilla ani de zile, până când s-au căsătorit, dar Cybill Shepherd a spus:

„Nu, nu, nu: Dacă îmi place un tip, nu voi aștepta 90 de zile. Noi nu am așteptat atât de mult. M-am dus la Graceland și am mâncat niște sandvișuri cu banane prăjite, iar în noaptea următoare m-am întors și nu l-am văzut pe tatăl lui și totul a fost în regulă…”,a dezvăluit actrița.

„Îi plăcea ca fetele să poarte chiloți albi, știți ce vreau să spun”, a mai spus ea.

Întrebată de prezentatorul american Andy Cohen dacă sexul cu Elvis Presley a fost bun, Shepherd a răspuns: „Oh, da! Minunat… Iubitor și grijuliu”, a spus ea.

Ce l-a învățat pe Rege în intimitate

Ea a făcut referiri la un capitol din autobiografia ei, Cybill Disobedience, care se intitulează: „White boys dont eat…”: se pare că starul a fost reticent în a-i face sex oral.

„A trebuit să-l învăț cum să o facă. Există lucruri mai rele pe care trebuie să înveți un bărbat să le facă!”, a mai dezvăluit Cybill Sepherd.

„Mi-a plăcut foarte mult de el. Mi s-a părut că era foarte cald.

Și unul dintre cei mai frumoși bărbați pe care i-am văzut vreodată.

Pe măsură ce am petrecut mai mult timp cu el, mi-am dat seama că avea o dependență de droguri – iar pe mine nu m-au interesat niciodată drogurile deloc”, a mai spus ea.

Drogurile au stins lumina

Conform relatărilor, Regele intra uneori în dormitor și leșina imediat sau îi lăsa droguri și bijuterii cu smaralde și diamante pe noptieră.

„El spus: Uite drogurile tale. Am întrebat: Unde sunt ale tale?. El a spus: Le-am luat deja. Așa că le-am aruncat în toaletă și am lăsat bijuteriile acolo. Îmi cam doresc să le fi luat acum… Am învățat foarte devreme să nu lași bărbații să-ți dea ceva de băut sau pastile de orice fel”, a mai spus ea în 2019.