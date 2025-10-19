B1 Inregistrari!
Daciana Sârbu, surprinsă de ideea fiicei sale, Irina. Ce i-a propus fata ei și a lui Victor Ponta: „Mă bucur că am ascultat-o”

Ana Beatrice
19 oct. 2025, 22:34
Sursa Foto: Facebook - Daciana Sârbu
Cuprins
  1. Cum a contribuit Irina, fiica Dacianei Sârbu, la succesul meniului de matcha
  2. Cum s-a adaptat afacerea la scumpirile din ultimii ani

Daciana Sârbu și-a transformat dragostea pentru dulciuri într-o afacere de succes, construită cu răbdare, dedicare și atenție la detalii. Fosta politiciană este acum proprietara unui lanț de cofetării care s-a extins treptat în mai multe orașe din țară. Ea se implică personal în fiecare detaliu al afacerii, de la conceperea meniului până la selecția ingredientelor folosite zilnic.

Cum a contribuit Irina, fiica Dacianei Sârbu, la succesul meniului de matcha

Daciana Sârbu a povestit cu mândrie că, la insistențele fiicei sale Irina, a creat primul meniu complet de matcha din București. Această inițiativă a apărut cu mult înainte ca băutura verde să devină un fenomen apreciat în cafenelele din România. Tânăra a avut inspirația să anticipeze trendul și i-a propus mamei sale să introducă matcha în meniul cofetăriei.

„Am fost prima locație din București care a avut un meniu complet de matcha. Erau în cafenele matcha latte, nu foarte populare, acum un an și ceva. Noi am făcut acest meniu, cumva puțin înaintea trendului european și internațional”, a spus Daciana în cadrul unei emisiuni.

Ea a explicat că fiica sa este o mare consumatoare de matcha și a intuit perfect momentul potrivit pentru lansarea meniului: „Mi-a tot spus, o să vezi că o să ajungă și aici și o să fie așa o nebunie cu matcha. Trebuie să faci, mă bucur că am ascultat-o”.

Afacerista a recunoscut că Irina a realizat întregul meniu de matcha și continuă să o ajute activ în gestionarea afacerii.

Cum s-a adaptat afacerea la scumpirile din ultimii ani

Fosta soție a lui Victor Ponta a fost nevoită să închidă una dintre cele trei cofetării din cauza creșterii constante a costurilor cu materiile prime. Pentru a menține calitatea produselor, a decis și majorarea prețurilor în celelalte locații, adaptându-se la noile condiții economice.

„Ne-am adaptat, reinventat, adaptat la schimbări, la situații, la faptul că prețul ingredientelor pentru prăjituri a tot crescut și deja au devenit un lux”, a mărturisit Daciana Sârbu.

În același timp, antreprenoarea și-a diversificat activitatea, introducând băuturi speciale și sortimente de înghețată artizanală pentru un public tânăr: „Celebra matcha și celebra ciocolată caldă cu bezea. Și așa am adus și un public nou, un public mai tânăr”.

