Daciana Sârbu, viața după Victor Ponta. Partenerul misterios cu care s-a afișat după divorț

Daciana Sârbu, fosta soție a lui , pare că trăiește o nouă poveste de iubire, după pronunțat oficial. Ea a postat mai multe fotografii, pe o platformă online, în care apare alături de un nou partener.

Partenerul misterios al Dacianei Sârbu

Daciana Sârbu, destalii despre divorțul de Ponta

și Victor Ponta au divorțat oficial după o căsătorie care a durat aproape două decenii. Cei doi au împreună două fiice, pe Irina și pe Maria, cea din urmă fiind adoptată în 2020.Victor Ponta mai are un băiat, pe Andrei, dintr-o căsătorie anterioară.

După ce divorțul a fost declarat oficial, Daciana pare că și-a refăcut viața, după cum arată fotografiile postate pe rețelele de socializare. Ea a pozat, la un eveniment public, alături de noul partener, care a atras atenția prin ținuta sobră și tatuajele vizibile. Deși din imagini nu poate fi distinsă fața, din postura fizică, se vede că cei doi sunt implicați într-o relație serioasă.

Apariția Dacianei Sârbu la brațul unui alt bărbat arată foarte clar că este decisă să înceapă un nou capitol și să lase în spate trecutul alături de Victor Ponta.

Daciana Sârbu și Victor Ponta s-au despărțit oficial în primăvara lui 2025, dar ruptura dintre cei doi a fost sesizată de mai multă vreme. În acest context, fosta soție a politicianului, a povestit despre modul în care s-a încheiat mariajul cu actualul deputat și candidat la prezidențiale. Ea a dat detalii în cadrul podcastului Shero realizat de Alessandra Stoicescu.

„Am gestionat (divorțul, n.r.) cu un an înainte, cumva, și faptul că după un an a fost și public… am așteptat să treacă valul știrii și cam atât. A fost mult mai ușor că în toată perioada asta nu s-a aflat și nu s-a aflat pentru că noi am fost în acest echilibru și ne-am sfătuit și ne-am coordonat. De obicei, se află când unul dintre parteneri se plânge sau face ceva. În cazul nostru, nu s-a întâmplat asta și atunci faptul că a apărut știrea după un an era doar o știre”, a povestit Daciana Sârbu.