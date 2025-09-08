B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Daciana Sârbu, viața după Victor Ponta. Partenerul misterios cu care s-a afișat după divorț

Daciana Sârbu, viața după Victor Ponta. Partenerul misterios cu care s-a afișat după divorț

Adrian Teampău
08 sept. 2025, 11:45
Daciana Sârbu, viața după Victor Ponta. Partenerul misterios cu care s-a afișat după divorț
Daciana Sârbu Sursa foto: Facebook

Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta, pare că trăiește o nouă poveste de iubire, după divorțul pronunțat oficial. Ea a postat mai multe fotografii, pe o platformă online, în care apare alături de un nou partener.

Cuprins:

  • Partenerul misterios al Dacianei Sârbu
  • Daciana Sârbu, destalii despre divorțul de Ponta

Partenerul misterios al Dacianei Sârbu

Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat oficial după o căsătorie care a durat aproape două decenii. Cei doi au împreună două fiice, pe Irina și pe Maria, cea din urmă fiind adoptată în 2020.Victor Ponta mai are un băiat, pe Andrei, dintr-o căsătorie anterioară.

După ce divorțul a fost declarat oficial, Daciana pare că și-a refăcut viața, după cum arată fotografiile postate pe rețelele de socializare. Ea a pozat, la un eveniment public, alături de noul partener, care a atras atenția prin ținuta sobră și tatuajele vizibile. Deși din imagini nu poate fi distinsă fața, din postura fizică, se vede că cei doi sunt implicați într-o relație serioasă.

Apariția Dacianei Sârbu la brațul unui alt bărbat arată foarte clar că este decisă să înceapă un nou capitol și să lase în spate trecutul alături de Victor Ponta.

Daciana Sârbu, destalii despre divorțul de Ponta

Daciana Sârbu și Victor Ponta s-au despărțit oficial în primăvara lui 2025, dar ruptura dintre cei doi a fost sesizată de mai multă vreme. În acest context, fosta soție a politicianului, a povestit despre modul în care s-a încheiat mariajul cu actualul deputat și candidat la prezidențiale. Ea a dat detalii în cadrul podcastului Shero realizat de Alessandra Stoicescu.

„Am gestionat (divorțul, n.r.) cu un an înainte, cumva, și faptul că după un an a fost și public… am așteptat să treacă valul știrii și cam atât. A fost mult mai ușor că în toată perioada asta nu s-a aflat și nu s-a aflat pentru că noi am fost în acest echilibru și ne-am sfătuit și ne-am coordonat. De obicei, se află când unul dintre parteneri se plânge sau face ceva. În cazul nostru, nu s-a întâmplat asta și atunci faptul că a apărut știrea după un an era doar o știre”, a povestit Daciana Sârbu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Tudor Chirilă, despre lecția învățată de la mama acestuia: „Când ești tânăr, n-ai de ales”
Monden
Tudor Chirilă, despre lecția învățată de la mama acestuia: „Când ești tânăr, n-ai de ales”
Jorge, secretul unui fizic de admirat: „Am eliminat din alimentație…”. Ce mărturisiri a făcut artistul
Monden
Jorge, secretul unui fizic de admirat: „Am eliminat din alimentație…”. Ce mărturisiri a făcut artistul
Gala MTV Video Music Awards. Ariana Grande şi Lady Gaga au câştigat principalele laureate
Monden
Gala MTV Video Music Awards. Ariana Grande şi Lady Gaga au câştigat principalele laureate
Oana Monea, ispita supremă de la „Insula Iubirii”, și-a făcut iubit! Ce mărturisiri a făcut blondina
Monden
Oana Monea, ispita supremă de la „Insula Iubirii”, și-a făcut iubit! Ce mărturisiri a făcut blondina
Au scris istorie, însă nu s-au suportat niciodată: „Toată lumea a crezut că suntem împreună și în afara filmului”. Despre ce actori este vorba
Monden
Au scris istorie, însă nu s-au suportat niciodată: „Toată lumea a crezut că suntem împreună și în afara filmului”. Despre ce actori este vorba
Raluca Bădulescu: „Eram sigură că asta nu este o competiție pentru mine”. Ce a determinat-o să participe la „Asia Express”
Monden
Raluca Bădulescu: „Eram sigură că asta nu este o competiție pentru mine”. Ce a determinat-o să participe la „Asia Express”
Oana Lis: „Trauma și-a spus cuvântul”. Motivul pentru care nu și-a dorit copii
Monden
Oana Lis: „Trauma și-a spus cuvântul”. Motivul pentru care nu și-a dorit copii
Monica Anghel, după operația la ochi: „Îmi era frică că o să văd cum se întâmplă”
Monden
Monica Anghel, după operația la ochi: „Îmi era frică că o să văd cum se întâmplă”
Teo a dezvăluit dacă mai participă și sezonul următor la „Insula Iubirii”: „Nu m-aș fi văzut la 30 de ani la o astfel de emisiune”
Monden
Teo a dezvăluit dacă mai participă și sezonul următor la „Insula Iubirii”: „Nu m-aș fi văzut la 30 de ani la o astfel de emisiune”
Ioana Ginghină: „La un pas să luăm astăzi foc din cauza unui vecin inconștient”. Despre ce este vorba
Monden
Ioana Ginghină: „La un pas să luăm astăzi foc din cauza unui vecin inconștient”. Despre ce este vorba
Ultima oră
11:50 - Protest în Capitală, la început de an școlar. Mii de profesori scandează „Demisia!” în fața Guvernului (VIDEO)
11:42 - ANM a emis o nouă avertizare de cod galben. Ce zone sunt vizate
11:29 - Un pasager beat ar fi încercat să deschidă ușile avionului, în timp ce acesta se afla în aer
11:20 - Hubert Thuma (CJ Ilfov): Copii, vă doresc succes în noul an școlar! Noi continuăm investițiile în școli și grădinițe (FOTO)
11:19 - Nici bine nu a început anul școlar, că elevii se pregătesc de prima vacanță. Cum arată calendarul vacanțelor din anul școlar 2025-2026
11:15 - Atac armat la Ierusalim. Autoritățile israeliene au numărat 15 răniți
10:55 - Tudor Chirilă, despre lecția învățată de la mama acestuia: „Când ești tânăr, n-ai de ales”
10:52 - Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul
10:51 - Boala sâcâitoare cu care te alegi dacă folosești telefonul la toaletă. Studiu medical
10:34 - Scumpirile schimbă obiceiurile de consum: „Suntem mai cumpătați așa”. La ce produse renunță românii și care sunt categoriile vedetă. Surpriza din statistici