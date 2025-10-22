Dan se bucură de noua lui viață și se simte vindecat după . S-a mutat la Timișoara, acolo unde antrenează echipa Politehnica Timișoara, dar unde este alături și prezent de copiii săi.

Schimbări și noi dorințe

Dan Alexa vrea să facă performanță și să obțină rezultate bune cu echipa Politehnica Timișoara.

„Așteptările sunt foarte mari cu Poli Timișoara, practic am luat-o de la zero acolo. Sperăm să rămânem constanți pentru că avem un obiectiv clar la finalul sezonului. Este și un proiect de suflet, sunt acasă și îmi doresc foarte mult să reușesc! Anul ăsta îmi doresc să ne promovăm, e un an important pentru fotbalul timișorean!”, a spus acesta, pentru Click.

O relație specială cu copiii

„Copiii sunt speciali pentru mine! Am două fete dar Arkan e cel mai mic și orice moment pe care îl petrec cu el este special, e minunat. E viața mea și mă bucur tare mult că pot să petrec cât de mult timp pot eu cu el. Mi-aș dori să mă urmeze în cariera de fotbalist dar important este să facă ce îi place”, a spus Dan Alexa.

„Orice fost fotbalist își dorește ca băiatul lui să îl urmeze în carieră… Îi place mingea, e foarte activ, foarte energic, vom vedea. Își alege drumul! Ca tată am fost foarte mult timp absent, foarte mult timp plecat. Încerc să recuperez timpul ăsta. Am plecat la Timișoara ca să stau mai mult timp cu ele, cu fetele mele!”, ne-a povestit Dan Alexa despre cum este el ca tată pentru cei trei copii ai lui”, a adăugat.

Viața de după divorț

Dan Alexa a vorbit și despre divorț. El a mărturisit că s-a vindecat de ceva timp.

„M-am vindecat de mult. Sunt un tip foarte realist! Îmi doresc o femeie care să mă iubească și cu care să mă simt confortabil!”, a declarat el.