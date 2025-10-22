B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Dan Alexa, după divorț: „M-am vindecat”. Cum iși dorește să fie următoarea lui parteneră

Dan Alexa, după divorț: „M-am vindecat”. Cum iși dorește să fie următoarea lui parteneră

Selen Osmanoglu
22 oct. 2025, 22:19
Dan Alexa, după divorț: „M-am vindecat”. Cum iși dorește să fie următoarea lui parteneră
Antrenorul Dan Alexa. Sursa foto: Captură video - Kanal D Romania / YouTube
Cuprins
  1. Schimbări și noi dorințe
  2. O relație specială cu copiii
  3. Viața de după divorț

Dan Alexa se bucură de noua lui viață și se simte vindecat după divorț. S-a mutat la Timișoara, acolo unde antrenează echipa Politehnica Timișoara, dar unde este alături și prezent de copiii săi.

Schimbări și noi dorințe

Dan Alexa vrea să facă performanță și să obțină rezultate bune cu echipa Politehnica Timișoara.

„Așteptările sunt foarte mari cu Poli Timișoara, practic am luat-o de la zero acolo. Sperăm să rămânem constanți pentru că avem un obiectiv clar la finalul sezonului. Este și un proiect de suflet, sunt acasă și îmi doresc foarte mult să reușesc! Anul ăsta îmi doresc să ne promovăm, e un an important pentru fotbalul timișorean!”, a spus acesta, pentru Click.

O relație specială cu copiii

„Copiii sunt speciali pentru mine! Am două fete dar Arkan e cel mai mic și orice moment pe care îl petrec cu el este special, e minunat. E viața mea și mă bucur tare mult că pot să petrec cât de mult timp pot eu cu el. Mi-aș dori să mă urmeze în cariera de fotbalist dar important este să facă ce îi place”, a spus Dan Alexa.

„Orice fost fotbalist își dorește ca băiatul lui să îl urmeze în carieră… Îi place mingea, e foarte activ, foarte energic, vom vedea. Își alege drumul! Ca tată am fost foarte mult timp absent, foarte mult timp plecat. Încerc să recuperez timpul ăsta. Am plecat la Timișoara ca să stau mai mult timp cu ele, cu fetele mele!”, ne-a povestit Dan Alexa despre cum este el ca tată pentru cei trei copii ai lui”, a adăugat.

Viața de după divorț

Dan Alexa a vorbit și despre divorț. El a mărturisit că s-a vindecat de ceva timp.

„M-am vindecat de mult. Sunt un tip foarte realist! Îmi doresc o femeie care să mă iubească și cu care să mă simt confortabil!”, a declarat el.

Tags:
Citește și...
Rețeta de dulceață de gutui a unei soliste de muzică populară: „Nu pun conservant”. Iată cum se prepară
Monden
Rețeta de dulceață de gutui a unei soliste de muzică populară: „Nu pun conservant”. Iată cum se prepară
Ioana Ginghină: „Niște oameni triști și limitați care nu știu să-și trăiască viața”. Cum le răspunde celor care au criticat-o pentru dansul provocator
Monden
Ioana Ginghină: „Niște oameni triști și limitați care nu știu să-și trăiască viața”. Cum le răspunde celor care au criticat-o pentru dansul provocator
Mihaela Botezatu, dezvăluiri emoționante despre fiii lui Silviu Prigoană: „Îi respect, îi iubesc și o voi face toată viața”
Monden
Mihaela Botezatu, dezvăluiri emoționante despre fiii lui Silviu Prigoană: „Îi respect, îi iubesc și o voi face toată viața”
Are 89 de ani și o sănătate de fier! Iată care este secretul Marinei Voica
Monden
Are 89 de ani și o sănătate de fier! Iată care este secretul Marinei Voica
Mihaela Bilic: „N-o să vă placă ce descoperiți”. Cât de bună este crema tartinabilă de alune cu ciocolată din comerț, de fapt
Monden
Mihaela Bilic: „N-o să vă placă ce descoperiți”. Cât de bună este crema tartinabilă de alune cu ciocolată din comerț, de fapt
În ce relații a rămas Mihaela Botezatu cu fiii Adrianei Bahmuțeanu și a lui Silviu Prigoană, după decesul omului de afaceri: „Ne respectăm”
Monden
În ce relații a rămas Mihaela Botezatu cu fiii Adrianei Bahmuțeanu și a lui Silviu Prigoană, după decesul omului de afaceri: „Ne respectăm”
Rulourile cu dovleac și scorțișoară, desertul vedetă al toamnei. Iată cum se prepară (VIDEO)
Monden
Rulourile cu dovleac și scorțișoară, desertul vedetă al toamnei. Iată cum se prepară (VIDEO)
Roxana Nemeș este cea mai fericită mămică! Ce mesaj a postat artista la o lună de la naștere
Monden
Roxana Nemeș este cea mai fericită mămică! Ce mesaj a postat artista la o lună de la naștere
Întâmplarea care i-a impresionat cel mai tare pe Anda și Joseph Adam la Asia Express: „Am pregătit multe pachete să le trimitem oamenilor de acolo”
Monden
Întâmplarea care i-a impresionat cel mai tare pe Anda și Joseph Adam la Asia Express: „Am pregătit multe pachete să le trimitem oamenilor de acolo”
Codin Maticiuc, mărturisiri despre mama sa. Care este cel mai mare regret al acestuia
Monden
Codin Maticiuc, mărturisiri despre mama sa. Care este cel mai mare regret al acestuia
Ultima oră
22:05 - ANOFM anunță mii de posturi vacante în România. Care sunt cele mai căutate meserii și unde se recrutează
22:04 - Daniel Băluță îi ia fața Gabrielei Firea. Ce spune despre candidatura la Primăria Generală
21:52 - Şase paşi esenţiali pentru ca maşina ta să treacă iarna fără surprize. Iată ce ai de făcut
21:46 - Botoxul, o nouă metodă de ajutor pentru soldații ucraineni care și-au pierdut membrele în război
21:35 - Reacția ministrului Justiției, după ce au apărut stenogramele scandalului din coaliție, pe pensiile speciale: “Problema este mult mai complicată” (VIDEO)
21:29 - Aderarea la euro ar fi permis României să evite actuala criză fiscal-bugetară. Regretul președintelui CCIR (VIDEO)
20:59 - Berea este mult mai mult decât o băutură populară. Ce beneficii și întrebuințări practice poate aduce în viața de zi cu zi
20:59 - Rețeta de dulceață de gutui a unei soliste de muzică populară: „Nu pun conservant”. Iată cum se prepară
20:54 - Mihai Daraban: Creșterea salariului minim este, categoric, o sperietoare. Toată presiunea este pusă pe societățile private pentru că statul vrea să ia taxe mai mari (VIDEO)
20:39 - Comisia Europeană a aprobat PNRR revizuit. Mesajul lui Bolojan. Investițiile care vor primi finanțare europeană