B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Dan Alexa îi vede pe Hagi și Halep la „Asia Express”: „Eu cred că ar face față”

Dan Alexa îi vede pe Hagi și Halep la „Asia Express”: „Eu cred că ar face față”

Selen Osmanoglu
13 nov. 2025, 09:35
Dan Alexa îi vede pe Hagi și Halep la „Asia Express”: „Eu cred că ar face față”
Sursa foto: Instagram/ americaexpressromania
Cuprins
  1. Hagi și Halep
  2. Care a fost marele premiu
  3. Acasă, cu kilograme în minus

Aseară, 12 noiembrie, a avut loc finala sezonului 8 din „Asia Express”. Dan Alexa și Gabi Tamaș au fost desemnați câștigătorii emisiunii și au plecat acasă cu marele premiu. În cadrul unui interviu, după această victorie, Alexa a vorbit despre oamenii pe care i-ar vedea în următorul sezon. Iată despre ce este vorba!

Hagi și Halep

Dan Alexa a dezvăluit că i-ar vedea în următorul sezon pe Gheorghe Hagi și Simona Halep.

„Pe Gheorghe Hagi! La «Rege», direct, să-l văd pe «Regele fotbalului» așa. Cu Simona Halep. Hagi cu Halep în aceeași echipă! Eu cred că ar face față. Nu sunt probe fizice, sunt probe mentale”, a spus el, pentru Libertatea.

„Sunt și fete, uite, că am avut și noi sezonul acesta… De exemplu Karmen «Minune» Simonescu și Olga Barcari. Alina, la fel. Incredibile au fost! La un moment dat am simțit competiția, pentru că îi vedeam foarte buni. Și de multe ori am pierdut curse. A fost un sezon cu echipe foarte bune”, a mai declarat acesta.

Care a fost marele premiu

Echipa de fotbaliști, formată din Gabi Tamaș (42 de ani) și Dan Alexa (46 de ani), a trecut prima linia de sosire. Cei doi au luat marele premiu: 35.000 de euro.

Aceștia au obținut și alte recompense financiare în timpul competiției, inclusiv amulete câștigate la probele parcurse săptămânal.

Acasă, cu kilograme în minus

„Noi suntem obișnuiți cu efortul fizic, dar competiția asta a fost cu totul altceva. Am slăbit 7 kilograme, pentru că, dincolo de efortul fizic, mesele nu au fost nici regulate, nici la fel de consistente ca în viața unui sportiv. În plus, a intervenit și consumul psihic, care a fost uriaș”, a declarat Gabriel Tamaș, pentru Click, după victoria obținută.

„Când m-am întors în țară, m-am cântărit după ceva timp și aveam cu 9 kilograme mai puțin. Fără să exagerez, întreaga cursă a fost pentru mine ca o finală de campionat mondial. Dacă ar exista o finală de campionat mondial a show-urilor TV, Asia Express ar fi cu siguranță acolo. Tot ce se întâmplă în această competiție este la un alt nivel-cel mai înalt nivel”, a spus Dan Alexa.

Tags:
Citește și...
Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigătorii de la „Asia Express”! Cât valorează premiul cel mare și care au fost primele declarații după ce au ieșit învingători
Monden
Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigătorii de la „Asia Express”! Cât valorează premiul cel mare și care au fost primele declarații după ce au ieșit învingători
De ce s-au despărțit, în realitate, Horia și Mariana Moculescu. Adevăratul motiv care a pus capăt căsniciei lor
Monden
De ce s-au despărțit, în realitate, Horia și Mariana Moculescu. Adevăratul motiv care a pus capăt căsniciei lor
Sânziana Negru, despre Ștefan Floroaica și „Asia Express”: „E o experiență pe care am trăit-o amândoi”. Ce mesaj a transmis înainte de marea finală
Monden
Sânziana Negru, despre Ștefan Floroaica și „Asia Express”: „E o experiență pe care am trăit-o amândoi”. Ce mesaj a transmis înainte de marea finală
Carmen Barcan: „Este foarte important ca…”. Ce putem face pentru a alunga pofta de mâncare
Monden
Carmen Barcan: „Este foarte important ca…”. Ce putem face pentru a alunga pofta de mâncare
Alexandra Velniciuc, despre ultimele clipe ale lui Horia Moculescu: „Știa că urmează sfârșitul”. Unde va fi depus trupul marelui compozitor
Monden
Alexandra Velniciuc, despre ultimele clipe ale lui Horia Moculescu: „Știa că urmează sfârșitul”. Unde va fi depus trupul marelui compozitor
Iulia Albu: „Emisiunile necesită timp”. De ce nu a mai apărut la TV
Monden
Iulia Albu: „Emisiunile necesită timp”. De ce nu a mai apărut la TV
Câți bani au câștigat Karmen Minune și Olga Barcari în „Asia Express”
Monden
Câți bani au câștigat Karmen Minune și Olga Barcari în „Asia Express”
Ștefan Bănică, mesaj emoționant după moartea lui Horia Moculescu: „Îmi dădea sfaturi”
Monden
Ștefan Bănică, mesaj emoționant după moartea lui Horia Moculescu: „Îmi dădea sfaturi”
Mihai Mărgineanu, luat prin surprindere de o citație penală venită din Austria. Ce s-a întâmplat de fapt
Monden
Mihai Mărgineanu, luat prin surprindere de o citație penală venită din Austria. Ce s-a întâmplat de fapt
Andreea Raicu: „Este o onoare”. Cum a reacționat după ce a aflat că Mirabela Grădinaru a purtat o ținută creată de ea
Monden
Andreea Raicu: „Este o onoare”. Cum a reacționat după ce a aflat că Mirabela Grădinaru a purtat o ținută creată de ea
Ultima oră
11:00 - Bucureștenii despre Ciprian Ciucu: „E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul” (VIDEO)
10:37 - Premierul Republicii Moldova, primit la Palatul Cotroceni. Alexandru Munteanu se află în vizită oficială la Bucureşti
10:31 - Filmele care l-au cucerit pe Papa Leon al XIV-lea. Iată despre ce este vorba
10:18 - Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Mesajul candidatului PNL pentru bucureșteni (VIDEO)
10:15 - Vremea în România, 13 noiembrie 2025: Un debut de iarnă blând, cu temperaturi scăzute
10:07 - Primarul comunei Zănești a fost arestat preventiv pentru luare de mită și abuz în serviciu
10:03 - Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție
09:58 - Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București
09:36 - A murit un important actor român. Lumea teatrului este în doliu după Mihai Dinvale
09:13 - Dominic Fritz a primit cetățeania română. Politicianul USR trebuie să depună jurământul de credință