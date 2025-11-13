Aseară, 12 noiembrie, a avut loc finala sezonului 8 din „ ”. Dan Alexa și Gabi Tamaș au fost desemnați câștigătorii emisiunii și au plecat acasă cu marele premiu. În cadrul unui interviu, după această , Alexa a vorbit despre oamenii pe care i-ar vedea în următorul sezon. Iată despre ce este vorba!

Hagi și Halep

Dan Alexa a dezvăluit că i-ar vedea în următorul sezon pe Gheorghe Hagi și Simona Halep.

„Pe Gheorghe Hagi! La «Rege», direct, să-l văd pe «Regele fotbalului» așa. Cu Simona Halep. Hagi cu Halep în aceeași echipă! Eu cred că ar face față. Nu sunt probe fizice, sunt probe mentale”, a spus el, pentru Libertatea.

„Sunt și fete, uite, că am avut și noi sezonul acesta… De exemplu Karmen «Minune» Simonescu și Olga Barcari. Alina, la fel. Incredibile au fost! La un moment dat am simțit competiția, pentru că îi vedeam foarte buni. Și de multe ori am pierdut curse. A fost un sezon cu echipe foarte bune”, a mai declarat acesta.

Care a fost marele premiu

Echipa de fotbaliști, formată din Gabi Tamaș (42 de ani) și Dan Alexa (46 de ani), a trecut prima linia de sosire. Cei doi au luat marele premiu: 35.000 de euro.

Aceștia au obținut și alte recompense financiare în timpul competiției, inclusiv amulete câștigate la probele parcurse săptămânal.

Acasă, cu kilograme în minus

„Noi suntem obișnuiți cu efortul fizic, dar competiția asta a fost cu totul altceva. Am slăbit 7 kilograme, pentru că, dincolo de efortul fizic, mesele nu au fost nici regulate, nici la fel de consistente ca în viața unui sportiv. În plus, a intervenit și consumul psihic, care a fost uriaș”, a declarat Gabriel Tamaș, pentru Click, după victoria obținută.

„Când m-am întors în țară, m-am cântărit după ceva timp și aveam cu 9 kilograme mai puțin. Fără să exagerez, întreaga cursă a fost pentru mine ca o finală de campionat mondial. Dacă ar exista o finală de campionat mondial a show-urilor TV, Asia Express ar fi cu siguranță acolo. Tot ce se întâmplă în această competiție este la un alt nivel-cel mai înalt nivel”, a spus Dan Alexa.