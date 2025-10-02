B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Dan Bittman și-a donat averea. Bunurile nu au ajuns pe numele copiilor. Surpriză! Cui i-a lăsat tot

Dan Bittman și-a donat averea. Bunurile nu au ajuns pe numele copiilor. Surpriză! Cui i-a lăsat tot

Ana Maria
02 oct. 2025, 16:22
Dan Bittman și-a donat averea. Bunurile nu au ajuns pe numele copiilor. Surpriză! Cui i-a lăsat tot
Sursa foto: Instagram / @danbittman_oficial
Cuprins
  1. De ce Dan Bittman și-a donat averea
  2. Dan Bittman și-a donat averea. Cui i-a lăsat toate proprietățile
  3. Cum a strâns Dan Bittman averea pe care a donat-o
  4. Ce povești de dragoste i-au marcat viața

Dan Bittman și-a donat averea. Ajuns la 63 de ani, el a decis să facă un pas radical în privința bunurilor sale.

De ce Dan Bittman și-a donat averea

Solistul trupei Holograf a renunțat la avere și spune că nu îl mai interesează proprietățile acumulate în timp.

Tot ce am făcut, case, proprietăți le-am donat mamei copiilor mei. Tocmai pentru că nu mă interesează. Pentru că știu că pot să le mai fac dacă vreau. Dacă nu sunt bolnav, Doamne-ferește, și mai am ceva de muncit, în timp fac. Mama copiilor avea o vorbă și avea o vorbă bună…

Când nu a mai fost valabilă vorba aia, am zis că nu mai am de ce să țin casele. Vorba era că nu contează unde stai, și într-o garsonieră dacă stai, ce se întâmplă în garsoniera aia e mult mai important decât pereții. Adică sufletul de acolo și atmosfera și cum reușești să fie bine…”,  a explicat artistul, potrivit unica.ro.

Dan Bittman și-a donat averea. Cui i-a lăsat toate proprietățile

Contrar așteptărilor, bunurile nu au ajuns pe numele celor trei fii ai lui, Alexandru, Mark și Patrick, ci pe cel al Lilianei Ștefan, fosta sa parteneră de viață și mama copiilor. Artistul consideră că aceasta este persoana cea mai potrivită să administreze moștenirea.

Cum a strâns Dan Bittman averea pe care a donat-o

Pe lângă succesul său muzical, Dan Bittman a investit în afaceri profitabile, precum o fermă piscicolă și un parc de distracții. Veniturile obținute au fost direcționate către case și terenuri, dar acum toate aceste bunuri se află în proprietatea Lilianei Ștefan.

Ce povești de dragoste i-au marcat viața

De-a lungul timpului, Dan Bittman a fost în atenția presei și prin relațiile sale amoroase. A avut relații cu persoane cunoscute, cum ar fi Mihaela Rădulescu și Tania Budi, însă una dintre cele mai frumoase iubiri ale sale a fost cu o studentă din Cluj, în anii ’80. Această relație l-a inspirat să compună celebra piesă „Ochii tăi”.

„„E o poveste de dragoste foarte frumoasă. O domnișoară care mi-a luat mințile în anii ’80 și ceva. Se întâmpla totul prin Costineștiul anilor ’85. Ea era studentă în Cluj, eu luam avionul. Îți dai seama pentru ’85 să iei avionul să te duci să te întâlnești cu iubita…

Pe vremea aia era o grădină superbă unde am stat toată noaptea îmbrățișați. Era o grădină de trandafiri, de acolo și versul cu «roua din păr a ochilor tăi». Toată povestea e reală…

(n.r. – de ce s-a terminat povestea) Distanța cred că a fost de vină, se întâmplau lucruri… Atunci eram mult mai zvăpăiat. Am mai văzut-o după niște ani, după Revoluție, a fost o decepție. Se schimbase foarte mult, mă așteptam să fie cu totul și cu totul altfel. Intrase într-un gen de sectă, nu mai era aceeași persoană, din păcate!”, a mărturisit cântărețul în podcastul Lianei Stanciu.

Tags:
Citește și...
Scandal monstru între Anda Adam și Mara Bănică: „În alte condiții, probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură”
Monden
Scandal monstru între Anda Adam și Mara Bănică: „În alte condiții, probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură”
Ce se ascunde în spatele celui mai popular sfat pentru slăbit? Oțetul de mere, demontat de cercetători
Monden
Ce se ascunde în spatele celui mai popular sfat pentru slăbit? Oțetul de mere, demontat de cercetători
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil! Ce a declarat vedeta, înainte de ceremonie
Monden
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil! Ce a declarat vedeta, înainte de ceremonie
Aperitivele tradiționale, prietene sau inamice ale siluetei? Mihaela Bilic lămurește dilema
Monden
Aperitivele tradiționale, prietene sau inamice ale siluetei? Mihaela Bilic lămurește dilema
Gina Pistol a dat de belea! Prezentatoarea TV a rămas imobilizată, când se aștepta mai puțin. Ce s-a întâmplat
Monden
Gina Pistol a dat de belea! Prezentatoarea TV a rămas imobilizată, când se aștepta mai puțin. Ce s-a întâmplat
Bogdan Vlădău neagă faptul că Gina Chirilă se află la brațul altui bărbat: „Dacă ar fi adevărat, Gina mi-ar spune”. Ce declarații a făcut vedeta
Monden
Bogdan Vlădău neagă faptul că Gina Chirilă se află la brațul altui bărbat: „Dacă ar fi adevărat, Gina mi-ar spune”. Ce declarații a făcut vedeta
Marcel Pavel l-a pus la zid pe Dorian Popa la TV: „Umflat cu pompa ești dumneata” (VIDEO)
Monden
Marcel Pavel l-a pus la zid pe Dorian Popa la TV: „Umflat cu pompa ești dumneata” (VIDEO)
Dana Roba, mesaje cu subînțeles după despărțirea de iubitul infidel! Ce a postat fosta lui Guță
Monden
Dana Roba, mesaje cu subînțeles după despărțirea de iubitul infidel! Ce a postat fosta lui Guță
Mircea Bravo a revenit pe marile ecrane cu filmul „Vecina”. Poveste reală și investiție de 1 milion de euro
Monden
Mircea Bravo a revenit pe marile ecrane cu filmul „Vecina”. Poveste reală și investiție de 1 milion de euro
Nicoleta Luciu, schimbare radicală la 45 de ani. Cum a reușit să slăbescă 12 kilograme: „Mănânc doar 100 de grame de mâncare”
Monden
Nicoleta Luciu, schimbare radicală la 45 de ani. Cum a reușit să slăbescă 12 kilograme: „Mănânc doar 100 de grame de mâncare”
Ultima oră
17:26 - Iarna a sosit mai devreme în România. Cum trebuie să fie pregătiți șoferii pentru zăpadă și frig
17:20 - Pentru ce ar trebui să folosim diferitele tipuri de uleiuri. Este sau nu potrivit cel de măsline pentru prăjit
16:28 - Scandal monstru între Anda Adam și Mara Bănică: „În alte condiții, probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură”
16:15 - Apartamentul din Dubai al lui Traian Preoteasa, șeful CFR Călători, închiriat de Ministerul Muncii cu 30.000 de euro
16:01 - Eșecul lui Nicolae Ceaușescu. Datele despre colapsul economic al României erau pe masa dictatorului
15:57 - Rugăciunea de joi. Izvor de smerenie, iertare și speranță pentru suflet
15:53 - Ninsorile abundente schimbă planurile turiștilor la munte. Ce riscuri aduce vremea extremă pentru cei care urcă pe creste
15:34 - Ce se ascunde în spatele celui mai popular sfat pentru slăbit? Oțetul de mere, demontat de cercetători
15:16 - Fostul președinte Bashar al-Assad a fost otrăvit la Moscova
15:13 - Maria Ghiorghiu revine cu o nouă profeție! Ce spune despre Călin Georgescu