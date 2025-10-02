Dan Bittman și-a donat averea. Ajuns la 63 de ani, el a decis să facă un pas radical în privința bunurilor sale.

De ce Dan Bittman și-a donat averea

Solistul trupei Holograf a renunțat la avere și spune că nu îl mai interesează proprietățile acumulate în timp.

„Tot ce am făcut, case, proprietăți le-am donat mamei copiilor mei. Tocmai pentru că nu mă interesează. Pentru că știu că pot să le mai fac dacă vreau. Dacă nu sunt bolnav, Doamne-ferește, și mai am ceva de muncit, în timp fac. Mama copiilor avea o vorbă și avea o vorbă bună…

Când nu a mai fost valabilă vorba aia, am zis că nu mai am de ce să țin casele. Vorba era că nu contează unde stai, și într-o garsonieră dacă stai, ce se întâmplă în garsoniera aia e mult mai important decât pereții. Adică sufletul de acolo și atmosfera și cum reușești să fie bine…”, a explicat artistul, potrivit .

Dan Bittman și-a donat averea. Cui i-a lăsat toate proprietățile

Contrar așteptărilor, bunurile nu au ajuns pe numele celor trei fii ai lui, Alexandru, Mark și Patrick, ci pe cel al , fosta sa parteneră de viață și mama copiilor. Artistul consideră că aceasta este persoana cea mai potrivită să administreze moștenirea.

Cum a strâns Dan Bittman averea pe care a donat-o

Pe lângă succesul său muzical, Dan Bittman a investit în afaceri profitabile, precum o fermă piscicolă și un parc de distracții. Veniturile obținute au fost direcționate către case și terenuri, dar acum toate aceste bunuri se află în proprietatea Lilianei Ștefan.

Ce povești de dragoste i-au marcat viața

De-a lungul timpului, Dan Bittman a fost în atenția presei și prin relațiile sale amoroase. A avut relații cu persoane cunoscute, cum ar fi Mihaela Rădulescu și Tania Budi, însă una dintre cele mai frumoase iubiri ale sale a fost cu o studentă din Cluj, în anii ’80. Această relație l-a inspirat să compună celebra piesă „Ochii tăi”.

„„E o poveste de dragoste foarte frumoasă. O domnișoară care mi-a luat mințile în anii ’80 și ceva. Se întâmpla totul prin Costineștiul anilor ’85. Ea era studentă în Cluj, eu luam avionul. Îți dai seama pentru ’85 să iei avionul să te duci să te întâlnești cu iubita…

Pe vremea aia era o grădină superbă unde am stat toată noaptea îmbrățișați. Era o grădină de trandafiri, de acolo și versul cu «roua din păr a ochilor tăi». Toată povestea e reală…

(n.r. – de ce s-a terminat povestea) Distanța cred că a fost de vină, se întâmplau lucruri… Atunci eram mult mai zvăpăiat. Am mai văzut-o după niște ani, după Revoluție, a fost o decepție. Se schimbase foarte mult, mă așteptam să fie cu totul și cu totul altfel. Intrase într-un gen de sectă, nu mai era aceeași persoană, din păcate!”, a mărturisit cântărețul în podcastul Lianei Stanciu.