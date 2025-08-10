Dan Negru a mărturisit că este dezamăgit de infrastructura feroviară din . Prezentatorul TV, dându-i dreptate lui Arghezi, spune că „România nu e o țară, e o ”.

Dan Negru a dezvăluit că aștepta sosirea familiei sale, venită de la Timișoara, iar garnitura a avut o întârziere de 140 de minute.

„Îi aștept pe ai mei în gara din București, vin de la Timișoara. Să vă arăt cât întârzie trenul (140 de minute)”, a precizat el.

Dan Negru a arătat imagini și din gara din Timișoara, de unde și-a amintit că, în urmă cu ani buni, a călătorit alături de părinți cu un tren de mare viteză prin Austria.

„Am avut ceva treabă pe aici, asta e Gara De Nord, din Timișoara. Îmi amintesc că am fost odată cu ai mei, cu mama și cu tata, cu un tren de mare viteză, din ăla rapid prin Austria. Nu-i departe Austria de Banat, de Timișoara. Și tata optimist, mi-a spus atunci «o să vezi, o să vină și la noi trenuri din astea rapide și în două ore o să fim în București și venim la tine în fiecare weekend». Eu deja mă mutasem în București atunci…”, a povestit Dan Negru, pe internet.

„Au trecut anii, ai mei au îmbătrânit, tata s-a prăpădit și n-a mai apucat să vadă trenurile alea rapide pe care le vezi prin toată Europa. De aici din Timișoara până în București sunt vreo 500 de kilometri și faci cu trenul vreo 10-11 ore, între Paris și Lyon sunt tot vreo 500 de kilometri și îi faci în două ore și ceva. De la Milano la Roma tot vreo 500 de kilometri, ajungi în vreo trei ore, trei ore și ceva. Mama are 80 de ani și din când în când mai vine cu trenurile astea în București – 10, 11 ore”, a adăugat el.

„Mama nu o să prindă trenurile alea de mare viteză. Nici eu nu o să le prind, nici oamenii ăștia care stau prin gările românești și își pierd viața prin vagoane. Nici copiii noștri nu o să le prindă și știți de ce? Pentru că Arghezi avea dreptate «România nu e o țară, e o afacere»”, a încheiat.