Paula Seling a stârnit un val de reacții după ce a felicitat publicul în limba rusă, folosind expresia „Molodeț, Moldova!”. Cu toate că artista și-a cerut scuze și a susținut că nu a existat nicio intenție politică, gestul a fost aspru criticat, iar incidentul a devenit rapid un subiect sensibil legat de identitate, limbă și relațiile dintre cele două state. Dan Negru a intervenit în dezbatere cu un mesaj amplu, în care a vorbit despre ruptura culturală dintre cele două maluri ale Prutului.

Momentul care a declanșat scandalul

Scandalul a izbucnit la finala Eurovision Moldova 2026, atunci când Paula , invitată pe scenă, a felicitat publicul în limba rusă, folosind expresia „Molodeț, Moldova!”.

Pentru unii a părut un gest banal, însă momentul a fost perceput de mulți drept o gafă culturală majoră, în contextul în care limba oficială a Republicii Moldova este româna, iar influența rusă rămâne un subiect extrem de sensibil.

Ulterior, artista a revenit cu explicații, afirmând că nu a știut originea rusească a expresiei și că aceasta ar fi fost preluată din jargonul artistic local, fără intenția de a transmite un mesaj politic.

Reacții dure din spațiul public

Reacțiile nu au întârziat să apară, atât în Republica Moldova, cât și în România. Mai multe voci publice au atras atenția asupra importanței respectării limbii române în contexte oficiale. Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, a subliniat că limba română este singura limbă oficială a statului, iar astfel de momente nu pot fi tratate cu superficialitate.

Pe rețelele sociale, dezbaterea s-a amplificat rapid, iar un simplu salut s-a transformat într-o controversă națională, cu implicații identitare și istorice.

Dan Negru: „Pe noi ne-a împărțit până și salutul Paulei Seling”

În acest context, Dan Negru a intervenit cu un mesaj amplu, în care a interpretat incidentul ca pe un simptom al unei rupturi mai vechi dintre România și Republica Moldova.

„E tămbălău în lume și mulți profită de el. Mai puțin noi… Pe noi ne-a împărțit până și salutul Paulei Seling de la Eurovision”, a scris realizatorul TV.

Dan Negru a subliniat că artiștii nu ar trebui transformați în țapi ispășitori pentru tensiunile istorice și culturale dintre cele două state. „Moldovenii au… Noi, nu!”, a punctat acesta, într-un mesaj care a generat mii de reacții online.

Critici la adresa participărilor României la Eurovision

Realizatorul TV a comparat modul în care cele două țări s-au prezentat la Eurovision de-a lungul anilor. Potrivit lui, Republica Moldova a mizat pe piese cu mesaj identitar clar, în timp ce România a ales, de multe ori, melodii în limba engleză și concepte fără legătură cu identitatea națională.

„Când Moldova s-a dus la Eurovision cu un cântec unionist care a spus Europei că România–Moldova e totuna, noi țopăiam cu cântece englezești și artiști fistichii”, a scris Dan Negru.

Propunerea surprinzătoare a lui Dan Negru

În final, Dan Negru a lansat o propunere inedită: România și Republica Moldova să fie reprezentate de același artist la Eurovision. El l-a invitat public pe Satoshi, câștigătorul Eurovision Moldova 2026, să participe și la preselecția românească.

„De ce să nu trimitem același artist în Europa, cântând în aceeași limbă? Să arătăm că România NU e mică, e doar împărțită! Liderii n-o pot face. Artiștii pot!”, a transmis realizatorul TV.

Mesajul său s-a încheiat cu o metaforă devenită virală: „Nu poți să treci o prăpastie țopăind. Ca să o treci îți trebuie curajul unui pas mare!”.