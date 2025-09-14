B1 Inregistrari!
Suferința teribilă pentru care Dana Rogoz a ajuns la terapie: „Durerea era de nestăpânit"

Suferința teribilă pentru care Dana Rogoz a ajuns la terapie: „Durerea era de nestăpânit”

Traian Avarvarei
14 sept. 2025, 19:43
Suferința teribilă pentru care Dana Rogoz a ajuns la terapie: „Durerea era de nestăpânit”
Dana Rogoz. Sursa Foto: Captură Video - Catalin Maruta / YouTube
Cuprins
  1. De ce a apelat Dana Rogoz la terapie
  2. Cum a ajutat-o terapia pe Dana Rogoz să fie o mamă mai bună

Dana Rogoz a povestit cât de tare a suferit la trecerea în neființă a tatălui ei și cum a ajutat-o terapia atât să proceseze aceste momente dureroase, cât și să devină o mamă mai bună pentru copiii ei.

De ce a apelat Dana Rogoz la terapie

În luna mai, Dana Rogoz a anunțat pe rețelele sociale că a reluat ședințele de terapie după o perioadă dificilă.

Actrița începuse terapia în contextul în care tatăl ei decedase, la doar 10 săptămâni după ce ea a dat naștere primului său copil. Ocupată cu creșterea lui Vlad, ea n-a putut procesa sănătos perioada de doliu, așa că a ajuns într-un final la psiholog.

„Am compensat cu tot ce a presupus maternitatea și am ignorat acea durere. Ajunsesem ca la un an după moartea tatălui, eu de fapt să nu fi trăit deloc perioada de doliu care e firească, e sănătoasă. Era o situație în care pur și simplu trebuia să-mi spui un cuvânt sau să văd un obiect și să fie de nestăpânit durerea. Era ceva foarte, foarte acut.

Aveam în fiecare noapte coșmaruri. Aveam nevoie de această igienă a minții. Am tot avut nevoie de acest loc, această cale de a mă cunoaște”, a spus Dana Rogoz, la Fresh By Unica, potrivit Ciao!.

Cum a ajutat-o terapia pe Dana Rogoz să fie o mamă mai bună

Actrița a mai spus că un alt motiv pentru care a decis să meargă la terapie este acela că a vrut să fie o mamă mai bună pentru copiii ei. Dana Rogoz are doi copii, pe Vlad Luca și Lia Elena, împreună cu regizorul Radu Dragomir.

„Mi-am dat seama că așa îmi dau șansa să fiu o mamă puțin mai bună. Un copil e oglinda ta. Tu ai senzația că știi cum vrei sau cum nu vrei să fii. Dar cred că e sănătos, cel puțin așa am simțit, să trec prin genul acesta de terapie, să trec prin procesul acesta de autocunoaștere, cu bune și cu rele și cu tot ce mai e prin mine, ca să nu le pun pe umerii lui, respectiv ei”, a mai susținut Dana Rogoz.

