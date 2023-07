Dana Săvuică a deschis cutia Pandorei. Noi dezvăluiri despre divorțul de Răzvan Stanciu: „Ne vedeam unul pe altul cu alți ochi”

Dana Săvuică este considerată unul dintre simbolurile feminității în România. Vedeta a prezentat modă, a moderat emisiuni și s-a remarcat mereu prin stilul nonconformist ce o caracterizează.

În vârstă de 53 de ani, aceasta de succes în lumea modelling-ului, apoi a devenit prima vedetă din România care a pozat pentru Playboy.

Dana Săvuică, motivele care au dus la divorțul de Răzvan Stanciu

Deși fostul fotomodel este o fire destul de deschisă, a preferat mereu să păstreze o anumită discreție în ceea ce privește viața ei personală. În momentul de față, la cei 53de ani ai săi se bucură din plin de viață.

De curând, aceasta a făcut noi dezvăluiri despre divorțul de Răzvan Stanciu, bărbatul cu care a fost căsătorită timp de 25 de ani. Dana Săvuică a vorbit despre adevăratul motiv pentru care ea și cel care i-a dăruit o fată au decis să meargă pe drumuri separate.

„Un melanj de lucruri, mai multe cauze au fost. După o perioadă în care am lăsat în urmă divorțul și, acum, trăind altfel viața, m-am uitat în urma mea și am reflectat puțin la tot ce s-a întâmplat.

Cred că s-ar putea ca una dintre cauze să fie că ne-am căsătorit prea devreme, eram prea tineri, ne vedeam unul pe altul cu alți ochi, poate, nu știu. Dar, cumva, drumurile noastre s-au despărțit, la un moment dat.

Nu mă întreba în ce moment, că nu îmi aduc aminte când, ce, cum. La un moment dat, era ca și cum stăteam cu un străin, în casă”, a povestit Dana Săvuică în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, notează .

Dana Săvuică nu are regrete în ce privește divorțul

„Nu regret nimic din ceea ce am făcut, pentru că eu consider că am încercat să fac tot ceea ce era omenește posibil într-o relație. Eu sunt Vărsător și sunt destul de cameleonică, știu să mă schimb după vremuri, după starea celuilalt.

La un moment dat, mi-am dat seama că nu mai dădea importanță identității mele, omului din mine, femeia care avea anumite dorințe, anumite așteptări, anumite năzuințe și, atunci, mi-am dat seama că, decât să stăm într-o chestie care era blocată din toate punctele de vedere, mai bine am zis «OK, hai, gata, punem capăt»”, a mai spus blondina.