Dani Oțil „are dezlegare” la amante. Ce condiții i-a pus soția

„Cu cine e mai bine să pleci în , cu soția sau amanta?” – e una dintre întrebările care-l ”macină” pe Dani Oțil, acum că mai toată lumea se pregătește de concedii. Vara aceasta nu e precum cele de până acum, căci între timp el s-a însurat și a devenit și tată. Deci condițiile sunt cu totul altele, așa că Oțil are tot felul de ”dileme”.

Dani Oțil poate avea amantă. Cu două condiții

Gabriela Prisăcariu a vrut să-l ajute pe soțul ei în aceste ”frământări”, așa că i-a dat dezlegare la amante. A pus, totuși, două condiții, notează

„Cu cine e mai bine să pleci în vacanță, cu soția sau amanta? Eu nu am amantă, dar vreau să îmi fac și eu una. Am și dezlegare de la soție, dacă are peste 65 de ani și o moștenire, atunci nu e nicio problemă”, a spus Dani Oțil, în ediția de miercuri a emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, stârnind hohote de râs.

Răzvan Simion ”a răspuns” amintind de un banc: „Știi bancul cu soția geloasă? Vine soțul acasă de la muncă și soția îi zice: ”Nenorocitule, nu am găsit fire de păr pe cămașa ta!… Cine-i chelioasa?”.

Cum și-au câștigat primii bani Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil formează o familie fericită și îl au împreună pe fiul lor, Luca Tiago.

Gabriela este absolventa Facultății de Drept de la Universitatea ”Titu Maiorescu” din București, dar . Ea a fost unul dinte modelele preferate ale lui Cătălin Botezatu și chiar a reușit să câștige emisiunea „Supermodels by Cătălin Botezatu”.

Și Dani Oțil despre primii săi ani în câmpul muncii, mai exact cum i-a fost când s-a angajat prima oară în București.

„Încept încet a venit oferta de la București, să facem un post de radio național! L-am făcut de la zero (…) Am dormit la colegul Mihai acasă. Răzvan dormea pe jos cu soția, iar eu dormeam cu Mihai în pat”, a povestit Dani Oțil, la podcastul lui Radu Țibulcă.