Daniela Crudu a izbucnit în plâns când a vorbit despre nașterea fiului ei: „A fost ținut în incubator. Nici nu mai conta durerea mea. Mi l-a adus după două zile”

Daniela Crudu a izbucnit în plâns într-un interviu, când și-a adus aminte prin ce a trecut la nașterea fiului ei, Dominic. Fosta asistentă TV a putut să-și țină bebelușul în brațe abia la două zile după ce l-a adus pe lume. „Băiatul a fost ținut și în incubator. Nici nu mai conta durerea mea, cât știam că el e acolo și nu mi-l aduseseră”, și-a adus aminte Daniela Crudu.

Daniela Crudu, mărturisiri emoționante despre a doua naștere

„La cezariană, nu e ca la nașterea naturală. Simți că se întâmplă ceva acolo, dar nu te doare, te doare după. Dar nici nu mai conta, eu mă gândeam doar la copil, să-l văd, să e bine. Băiatul a fost ținut și în incubator. Nici nu mai conta durerea mea, cât știam că el e acolo și nu mi-l aduseseră. Mi l-a adus după 2 zile. A fost cumplit să aștept, dar a trecut”, a povestit Daniela Crudu, la „Online story by Cornelia Ionescu”, potrivit

Ea a început apoi să plângă, fiind consolată de sora sa, Ana, invitată și ea la podcast.

„Plâng, pentru că mi-am adus aminte. Mă emoționez de fiecare dată când îmi aduc aminte de faza asta, mă bufnește plânsul. Pe mine mă împlinesc copiii, ei îmi bucură sufletul”, a mai spus fosta asistentă TV.

Crudu: Am slăbit imediat după naștere, luasem vreo 15 kilograme în sarcină

Daniela Crudu are doi copii, și iar diferența de vârstă dintre ei este de doar un an. Ea a mai povestit că a luat în greutate în timpul sarcinilor, dar a reușit să slăbească apoi.

„Am slăbit imediat după naștere, luasem vreo 15 kilograme în sarcină. În prima vreo 12 kilograme am luat. La am zis să mănânc mai mult, ca să iasă copilul mai mare. Tot 2,5 kilograme a avut. Am mâncat încontinuu, nu mă abțineam de la nimic. Ambele sarcini sunt la fel, în ambele am născut la 36 de săptămâni”, a mai afirmat Daniela Crudu.