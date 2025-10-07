B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Motivul pentru care Daciana Sârbu a postat o fotografie cu noul iubit, deși preferă o relație discretă: „Nu am fost eu…”

Motivul pentru care Daciana Sârbu a postat o fotografie cu noul iubit, deși preferă o relație discretă: „Nu am fost eu…”

07 oct. 2025, 23:00
Motivul pentru care Daciana Sârbu a postat o fotografie cu noul iubit, deși preferă o relație discretă: „Nu am fost eu...”
Sursa foto: Instagram
  1. Cum și-a făcut Daciana Sârbu noua relație publică
  2. Ce spune Daciana Sârbu despre fotografia cu noul iubit

După divorț, fosta soție a lui Victor Ponta pare că și-a găsit liniștea în brațele altui bărbat. Daciana Sârbu și-a făcut publică noua relație, însă a refuzat să vorbească prea mult despre legătura cu actualul său partener. Mai mult, femeia de afaceri s-a arătat surprinsă de interesul pe care l-a manifestat publicul pentru viața sa amoroasă.

 

 

 

Cum și-a făcut Daciana Sârbu noua relație publică

În urmă cu câteva săptămâni, Daciana Sârbu a postat pe Instagram o fotografie de la un eveniment la care a fost prezentă, împreună cu noul său partener. Discretă în ceea ce privește viața sa privată, fosta soție a lui Victor Ponta a ales să nu îi dezvăluie chipul.

Un lucru e cert: publicul s-a bucurat să o vadă pe Daciana radiind, cu atât mai mult cu cât mulți o iau drept exemplu. Nu doar că este mama a două fete, dar deține și o afacere de succes în București. Între viața de familie și cea de antreprenoare, fosta soție a lui Victor Ponta a dat din nou frâu liber sentimentelor pentru un partener romantic.

 

 

Ce spune Daciana Sârbu despre fotografia cu noul iubit

Daciana Sârbu a luat pe toată lumea prin surprindere când s-a afișat cu noul ei iubit. Gestul fostei soții a lui Victor Ponta a stârnit un val de speculații și curiozități în spațiul public, mulți întrebându-se cine este noul bărbat din viața Dacianei.

Invitată recent într-o emisiune, femeia de afaceri a dezvăluit motivul pentru care a ales să posteze o poză cu noul ei partener, deși nu își dorește să discute pe marginea subiectului și vrea să își trăiască povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor.

„Mereu am ales să trăiesc în adevăr, adică nu sunt în situația în care să mă ascund. Nu am fost eu construită așa și nu e o alegere pentru mine, să mint sau să ascund, motiv pentru care mi-am exprimat natural, mi-am expus natural această parte din viață, natural în sensul în care asta fac. Nu am anticipat acest interes nebun. Recunosc că da, m-a surprins. Era pur și simplu o fotografie de la un eveniment, o fotografie pe care eu am considerat că e frumoasă și să o postez. Nici nu am dorit să dezvolt, să stârnesc mai multe curiozități (…) Nu văd de ce aș explica sau aș vorbi mai mult despre lucrurile acestea”, a declarat Daciana Sârbu, la Un Show Păcătos.

