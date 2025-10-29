Influencerița Emily Burghelea a devenit mămică pentru a treia oară pe 13 octombrie. Deși familia și-a primit cu bucurie noua membră, perioada de după naștere nu este lipsită de dificultăți pentru vedetă. Din dorința de a o ajuta să treacă mai ușor peste aceste momente, soțul lui Emily Burghelea a rezervat o internare de o lună la o clinică specială pentru mame.
Emily Burghelea le-a mărturisit recent fanilor că trece prin clipe grele, după ce a adus pe lune al treilea copil. Ea a recunoscut că, la fel ca după primele două nașteri, se confruntă cu depresia postnatală.
Dorindu-și să o sprijine în această călătorie de regăsire a echilibrului emoțional, soțul ei a decis să ăi rezerve un tratament de specialitate. Andrei i-a spus lui Emily că o va duce într-o vacanță cu destinație secretă, alături de bebelușa lor nou-născută. Până să ajungă acolo, cei doi au făcut escală la Milano și apoi la Dubai. Călătoria a fost una plină de emoții, stârnind curiozitatea influenceriței cu privire la locul final.
Emily Burghelea a postat mai multe mesaje în timpul călătoriei, ținundu-i pe fani la curent cu aventura lor.
„Prima călătorie a Elisabetei la 12 zile vă vine sa credeți??? 3 copii în 4 ani și a venit momentul să-mi iau revanșa! Nu am spus-o eu ci Andrei care a plănuit aceasta călătorie! Destinația finala? Surpriză! Cred ca este vorba despre un tratament dar vom vedea”, a scris Emily în prima postare despre călătoria surpriză.
„Nu putea să-mi dea Dumnezeu un soț mai potrivit… Nici nu am ajuns bine la Milano că am și plecat! Mi-a zis că mai avem încă două zboruri pânâ la destinația finală și ce credeți….? Mi-a zis că mă lasă acolo!”, a scris vedeta, în descrierea unei fotografii surprise în Milano.
În cele din urmă, Emily a aflat care era destinația finală a călătoriei. Soțul ei a dus-o la o clinică dedicată mămicilor, unde va urma un tratament pentru depresia postnatală. Tânăra va rămâne internată aproximativ o lună, împreună cu fiica cea mică, Elisabeta.
„Am aflat destinația. O să înceapă cel mai tare tratament post partum antidepresie”, a transmis influencerița.
Soțul lui Emily, Andrei, a vorbit și el despre surpriza făcută influenceriței. El consideră că internarea într-o clinică specializată este soluția cea mai bună pentru partenera sa. Deși recunoaște că îi va fi foarte greu să stea o lună departe de soție și de fiica nou-născută, el este convins că este un sacrificiu necesar pentru sănătatea lui Emily.
„Au aflat fetele mele destinația… gata! O să înceapă cel mai tare tratament post partum antidepresie. Aproximativ o lună va sta internată, doar ea cu Elisabeta. Eu o să plec. Nu va fi ușor fără ea atâta timp, dar am pozele cu ea de când era mică. O să mă uit în fiecare zi la toată copilăria ei”, a scris Andrei în mediul online.