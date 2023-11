De ce Bianca Brad nu a vrut să aibă o relație cu designerul Cătălin Botezatu: „A fost foarte îndrăgostit de mine”

În tinerețe, , atrăgea atenția prin frumusețea sa remarcabilă. După câștigarea titlului, a devenit o figură prominentă în lumea mondenă. În perioada respectivă, Cătălin Botezatu a întâlnit-o și s-a îndrăgostit de ea, devenind unul dintre cei mai râvniți burlaci din România.

Cătălin Botezatu a fost îndrăgostit de Bianca Brad

Recent, vedeta a împărtășit o amintire din trecut, dezvăluind că înainte de Revoluția din 1989, la examenul de admitere la UNATC, cunoscut pe atunci sub denumirea de IATC.

„Pe Cătălin l-am cunoscut la examenul de admitere la facultate la IATC. Ne-am cunoscut în sala de așteptare a facultății, eram foarte mulți studenți, înainte de Revoluție. Erau peste 250 de candidați pe un loc. Pentru că eram prea mulți, ne-au grupat pe alfabet. Eu am nimerit în aceeași grupă, cred că atunci a avut o sclipire”, a dezvăluit Bianca Brad, într-un interviu pentru .

De ce l-a refuzat fosta Miss România

Fosta Miss România a dezvăluit că era conștientă de faptul că Botezatu simțea o atracție romantică pentru ea. Cu toate acestea, a subliniat că sentimentele ei nu au coincis cu ale lui, ceea ce a făcut imposibilă dezvoltarea vreunei relații romantice între ei.

„Eu nu am fost niciodată genul să fac primul pas. De atunci era extravagant. A fost foarte îndrăgostit de mine. Eu nu am fost, îmi pare rău că a suferit după mine. Am cunoscut-o pe mama lui, care l-a crescut extraordinar de frumos. Am fost corectă față de el, am rămas amici”, a continuat ea.