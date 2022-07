De ce Codin Maticiuc nu se căsătorește cu mama fetiței sale: „Păcatele mele...”

Codin Maticiuc e într-o relație de ani buni cu femeia care i-a dăruit o fetiță. Ei se înțeleg de minune, dar niciunul nu-și dorește Și asta pentru că amândoi consideră nunta mai mult o obligație, deci nu poate fi o petrecere în care să te simți cu adevărat bine. Maticiuc a mai mărturisit că ei își țin fetița departe de telefoane și tablete, în schimb merg la teatru.

De ce nu vrea Maticiuc să se însoare

„Nu mă însor, păcatele mele. Nici ea nu vrea. Nu ne plac petrecerile astea. Ne plac petrecerile alea la care chiar te distrezi, nu unele unde ai o mie de obligații. Noi, de exemplu, la Smaranda nu am făcut botez, nu am făcut petrecere. Ne-am dus la biserică și am venit acasă cu nașii. Aia a fost! (…)

Dar nici nu spun NU, că nu e ca și cum sunt împotrivă. Dacă îmi cere Smaranda că visează o nuntă și vrea mai repede, o iau repede pe mami să vadă cum este . Ce mare lucru, că nu sunt atât de împotrivă?”, a spus Codin Maticiuc, pentru

Fiica lui Maticiuc nu a văzut niciodată un telefon

Codin Maticiuc a mai susținut că merg toți trei la teatru, în schimb micuța Smaranda, care are 3 ani, nu a văzut niciodată o tabletă sau un telefon.

„Ne ocupăm, mergem cu ea la teatru și aici e plural, nu merge doar Ana sau doar mama, dar și eu. Nu a văzut niciodată o tabletă sau un telefon ori vreun filmuleț pe telefon, nu a văzut niciodată. În schimb, a auzit foarte multe povești și a fost foarte mult la teatru să vadă povești”, a mai afirmat Maticiuc.