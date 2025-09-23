Cătălin Cazacu a vorbit despre sa de pe micile ecrane. Aceasta a explicat de ce nu a mai apărut pe alături de prezentatorul Dan Capatos și de coprezentatorii Andrei Ștefănescu și Natalia Mateuț la „Xtra Night Show”.

Ce s-a întâmplat cu Cătălin Cazacu

Cătălin Cazacu a mărturisit că în prezent face „altceva”. Acesta a mai spus că decizia nu a fost „după el”.

„Am fugit din televiziune pentru că de multe ori eu chiar cred că este bine să te încarci ca după aceea să vii să dai ceva. Au fost trei ani de zile, zi de zi, în care am făcut chestia asta, acum fac altceva. Vedem ce urmează! Nu e după mine, este după cum hotărăște Cel de Sus! Cum vrea El, așa se întâmplă! Și cu domnii din birouri de sus…”, a declarat Cătălin Cazacu, conform .

„Stau foarte bine cu banii! Nu că mă laud, dar, dacă tot e acum la modă să te plângi, eu sunt tot timpul invers. Eu nu am probleme cu TVA-ul mărit, eu sunt plătit pe persoană fizică”, a mai spus el.

Moștenirea lăsată fiului

Cătălin Cazacu a mărturisit că i-a lăsat fiului său o moștenire pe care „o duce foarte bine mai departe”. El are un băiat, dintr-o fostă relație, care-i calcă pe urme.

„Pasiunea ptr motor am pasat-o fiului meu care o duce foarte bine mai departe. Anul acesta a avut o primă etapă și a ieșit pe locul întâi la Campionatul Balcanic. Nu mă pot duce încă la concursurile lui. Am fost de vreo două ori, iar ultima oară am plecat la jumătatea cursei pentru că nu am putut rezista. Încă nu pot să mă uit. Am fost acolo și când a căzut. Numai eu știu prin ce am trecut. E complicat. El acum e antrenat de fostul meu antrenor. Cred că prezența mea nu este tot timpul una benefică. Și de aceea îl las să meargă încă singur, până voi putea eu să-l văd. Momentan, emoțional sunt foarte implicat și mi-e greu”, a declarat Cătălin Cazacu, pentru .

Cătălin Cazacu a mai spus că nu se consideră „un model de urmat, care să-i dea sfaturi în viața sentimentală” fiului său, însă tot ce i-a zis a fost „să facă propriile greșeli, să nu le ia pe ale nimănui” căci din ele învață. De asemenea, el a mărturisit că este „mândru de realizările copilului”.

Relația cu Roxana

Cătălin Cazacu are intenții serioase cu iubita lui actuală, Roxana. Acesta a fost întrebat despre nuntă, însă a mărturisit că nu vrea să vorbească dinainte. El spune că se laudă doar cu lucrurile pe care le-a făcut, nu cu ce urmează să facă.

„Eu luat am mai fost, dar…Nu m-a luat nimeni de tot încă! Cred că tot timpul eu am fost genul de om care am lăsat faptele să vorbească. Domne, lasă să facem și după aceea vorbim, da?! Toată lumea se laudă cu lucruri pe care urmează să le facă. Eu am obiceiul să mă laud cu lucrurile pe care le-am făcut”, a declarat Cătălin Cazacu.

O vară plină

Motociclistul a spus că a avut o vară plină. A fost plecat, s-a plimbat, a muncit, dar s-a și distrat, a mărturisit el.

„Am fost toată vara plecat, am muncit la un club la Cazanele Dunării, după mine e cel mai frumos loc din România. Am făcut multe petreceri, am stat mult și pe apă, ne-am distrat, pot să zic că am avut una verile cele mai frumoase din viața mea. Și, nu că mă laud, dar stau și foarte bine cu banii”, a mai spus Cătălin Cazacu.