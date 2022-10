De ce nu își dorește Cuza o relație. Cum ar arăta partenera perfectă pentru el

despre starea sa amoroasa. Acesta a mărturisit că nu își dorește o relație din cauza faptului că nu ar avea destul timp pentru a se implica.

Cuza susține că nu are destul timp pentru o relație, mai ales de o relație incipientă care necesită cunoaștere și mult timp petrecut împreună. Însă a mărturisit că femeia care ar putea sta lângă el trebuie să aibă aceleași obiective ca și el și să fie o persoană destul de activă.

Cum arată femeia perfectă pentru Cuza

Cuza a declarat în exclusivitate la Antena Stars că momentan nu își dorește o relație deoarece nu are timpul suficient pentru a se implica, mai ales la început. Artistul susține că trebuie să aibă aceleași obiective și să fie o persoană destul de activă. „Dacă ar fi cineva lângă mine este evident că nu aș putea să-i acord atenția dorită, care este perfect normală, și e clar că aș strica un început de relație pentru că nu aș avea timp sau energie. Energia aia frumoasă nu aș avea să o dedic unei relații in construcții, că așa dacă era de 10 ani, probabil înțelegea o perioadă mai apropiată.

Nu suport oamenii care nu sunt motivați, nu contează in ce domeniu. Trebuie să fii motivată, să fii cea mai tare femeie, cea mai tare. Îmi plac oamenii competitivi. M-ar deranja dacă aș fi într-o relație cu o persoană care toată ziua stă pe canapea pentru că eu sunt o fire activă. Se spune că o relație perfectă e formată din doi indivizi independenți cu scopuri comune.”, a declarat Cuza la Antena Stars.

Vezi această postare pe Instagram

Cuza, despre infidelitate

Cuza a abordat și un subiect destul de taboo, anume infidelitatea. Cântărețul a afirmat că dacă femeia de lângă el l-au înșela nu știe dacă ar reuși să ierte, însă cum e și normal, preferă să nu întâmpine o astfel de situație.

”Nu știu ce să zic despre infidelitate. Să știi ca e o lupta continuă și în capul meu, nu am pățit-o, sau probabil am pațit-o și nu știu. Am evitat, sunt un bărbat normal adică s-a și întâmplat in trecutul meu, lucru pe care l-am spus de multe ori.

Cu toții avem șansa sa experimentam, și sa greșim, și sa ne corectam după. Eu m-am gândit de foarte multe ori dacă as ierta infidelitatea sau nu și nu am un răspuns. Dar preferabil sa nu se întâmple.”, a mai adăugat Cuza la Antena Stars.