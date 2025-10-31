În timp ce mulți români sărbătoresc cu entuziasm Halloween-ul pe 31 octombrie, există și voci publice care se opun categoric acestei sărbători de origine celtică. Cântăreața Carmen de la Sălciua și fosta dansatoare Andreea Popescu se numără printre vedetele care resping cu vehemență Halloween-ul. Ele consideră că sărbătoarea nu are legătură cu tradițiile românești și, mai ales, este incompatibilă cu valorile creștinismului.
Cântăreața Carmen de la Sălciua își menține poziția categorică împotriva celebrării Halloween-ului în România. Ea susține că nu participă la petreceri tematice și refuză să se costumeze, considerând că această sărbătoare este străină de spiritul creștin și de cultura autohtonă. Artista se arată îngrijorată de influența pe care o pot avea asupra copiilor temele și jucăriile asociate cu monștrii și spiritele, sugerând că educația ar trebui să se concentreze pe valori pozitive și pe credință. Deși nu condamnă pe cei care sărbătoresc, ea pledează pentru promovarea sărbătorilor tradiționale.
„Nu sunt de acord cu acest Halloween, iar dacă aș avea un copil nu aș vrea să sărbătorească. Un copil ar trebui educat să creadă în lucruri frumoase, bune, să fie crescut în credință. E adevărat că mulți părinți o să-mi sară în cap acum. Sunt și foarte multe jucării, tot felul de monștri și zmei, care sunt toxice, aș spune eu.
Ca să-l sărbătorești pe diavol, mi se pare cam ciudat. Eu nu sunt de acord, dar nici nu am o problemă cu cei care sărbătoresc. Eu nici nu m-am costumat niciodată, nici nu aș accepta să particip la astfel de petreceri, le refuz. Pentru mine nu e o sărbătoare. Dacă totuși ar fi să aleg, aș prefera să văd un copil costumat în costum popular, sinceră să fiu, nu în drăcușori. Noi luăm tot felul de sărbători, din America, din alte părți, dar avem și noi sărbătorile noastre tradiționale, care sunt atât de frumoase. Părerile sunt împărțite, dar nu cred că ar trebui să se formeze două baricade în sensul acesta”, a declarat Carmen de la Sălciua pentru Cancan.
Nici Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, nu este de acord cu sărbătorirea Halloween-ului în familia ei. Vedeta a mărturisit că, pentru a evita complet sărbătoarea, obișnuiește să plece în vacanțe cu familia exact în acea perioada. Ea i-a explicat fiului său care este poziția familiei, bazată pe credința creștină, și susține că acesta a înțeles de ce Halloween-ul nu face parte din obiceiurile lor.
„Noi nu sărbătorim Halloween-ul, noi suntem cu Dumnezeu, nu cu Halloween, nu avem treabă cu el. Dacă ne documentăm puțin, o să vedem exact cum a apărut, cine l-a inventat, ce anume se sărbătorește, iar noi nu suntem din același film. Avem libertatea de a căuta, fiecare interpretează cum vrea. La școală se organizează tot felul de lucruri, dar uite că noi în fiecare an nu suntem acasă, plecăm în perioada în care se sărbătorește Halloween-ul. Noi am avut o discuție cu fiul nostru, i-am explicat ce înseamnă și a înțeles. A înțeles că noi suntem creștini, iar această sărbătoare nu reprezintă familia noastră. Nu ne punem coarne de draci, nu ne facem fantome, pentru că nu avem nevoie de chestiile astea. Noi mergem și dintotdeauna la biserică, în fiecare duminică, iar pentru el, acesta este firescul”, a declarat Andreea Popescu.