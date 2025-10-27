B1 Inregistrari!
Elena Boruz
27 oct. 2025, 14:20
Vedetele din România, tarife de top! Cât costă să-ți cânte Delia, Andra sau Sofia Vicoveanca la eveniment
Cuprins
  1.  Cât costă un recital cu Andra, Smiley sau Delia
  2.  Onorariile altor vedete din muzica românească
  3.  Cât cer artiștii din Generația de Aur
  4.  Tarifele celor mai cunoscuți maneliști

Artiștii din România își stabilesc onorariile în funcție de popularitate, gen muzical și amploarea evenimentelor la care sunt invitați. Pentru un recital privat sau o apariție specială, unele vedete percep sume impresionante, care ajung chiar și la 30.000 de euro, conform unor surse click.

O vorbă din popor spune „Ce e bun, cu bun se face”. Ei bine, zicala aceasta se poate aplica cu ușurință și în acest caz, deoarece cu cât oamenii își doresc un artist mai cunoscut la petrecerea lor, cu atât mai mult trebuie să știe că sunt nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar.

 Cât costă un recital cu Andra, Smiley sau Delia

Printre cei mai solicitați artiști din țară se numără Andra, care cere în jur de 15.000 de euro pentru o apariție pe scenă. La același nivel se situează și Smiley, ale cărui tarife variază între 12.000 și 15.000 de euro.
Anda Adam percepe aproximativ 5.500 de euro, iar cunoscuta Delia este una dintre cele mai scumpe artiste din România, cu sume care se încadrează între 19.500 și 29.500 de euro pentru un concert.

 Onorariile altor vedete din muzica românească

Pe lista vedetelor care își valorifică talentul la evenimente private se mai regăsesc și:

  • Inna: 25.000 – 30.000 euro

  • Irina Rimes: 15.000 – 18.000 euro

  • Alex Velea: 6.000 euro

  • Andreea Bălan: 4.900 euro

  • Andreea Bănică: 3.000 euro

  • Andrei Bănuță: 7.500 euro

 Cât cer artiștii din Generația de Aur

Interpretele consacrate ale muzicii românești continuă să fie extrem de apreciate și solicitate la diverse evenimente.

  • Mirabela Dauer: 2.500 euro

  • Monica Anghel: 4.500 euro

  • Sofia Vicoveanca: 1.500 euro

 Tarifele celor mai cunoscuți maneliști

Artiștii de manele sunt nelipsiți de la petreceri private, iar tarifele lor confirmă popularitatea de care se bucură:

  • Babasha: 10.000 euro

  • Bogdan de la Ploiești: 12.000 euro

  • Iuly Neamțu: 7.000 euro

  • Jador: 7.500 euro

  • Jean de la Craiova: 3.500 – 7.000 euro

  • Leo de la Roșiori: 11.000 euro

Aceste sume nu includ TVA, iar în majoritatea cazurilor, organizatorii trebuie să suporte separat costurile de transport, cazare și masă.

