Artiștii din România își stabilesc onorariile în funcție de popularitate, gen muzical și amploarea evenimentelor la care sunt invitați. Pentru un recital privat sau o apariție specială, unele vedete percep sume impresionante, care ajung chiar și la 30.000 de euro, conform unor surse click.
O vorbă din popor spune „Ce e bun, cu bun se face”. Ei bine, zicala aceasta se poate aplica cu ușurință și în acest caz, deoarece cu cât oamenii își doresc un artist mai cunoscut la petrecerea lor, cu atât mai mult trebuie să știe că sunt nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar.
Printre cei mai solicitați artiști din țară se numără Andra, care cere în jur de 15.000 de euro pentru o apariție pe scenă. La același nivel se situează și Smiley, ale cărui tarife variază între 12.000 și 15.000 de euro.
Anda Adam percepe aproximativ 5.500 de euro, iar cunoscuta Delia este una dintre cele mai scumpe artiste din România, cu sume care se încadrează între 19.500 și 29.500 de euro pentru un concert.
Pe lista vedetelor care își valorifică talentul la evenimente private se mai regăsesc și:
Inna: 25.000 – 30.000 euro
Irina Rimes: 15.000 – 18.000 euro
Alex Velea: 6.000 euro
Andreea Bălan: 4.900 euro
Andreea Bănică: 3.000 euro
Andrei Bănuță: 7.500 euro
Interpretele consacrate ale muzicii românești continuă să fie extrem de apreciate și solicitate la diverse evenimente.
Mirabela Dauer: 2.500 euro
Monica Anghel: 4.500 euro
Sofia Vicoveanca: 1.500 euro
Artiștii de manele sunt nelipsiți de la petreceri private, iar tarifele lor confirmă popularitatea de care se bucură:
Babasha: 10.000 euro
Bogdan de la Ploiești: 12.000 euro
Iuly Neamțu: 7.000 euro
Jador: 7.500 euro
Jean de la Craiova: 3.500 – 7.000 euro
Leo de la Roșiori: 11.000 euro
Aceste sume nu includ TVA, iar în majoritatea cazurilor, organizatorii trebuie să suporte separat costurile de transport, cazare și masă.