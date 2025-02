Deea Maxer a vorbit despre cel de-al treilea copil, la doi ani de la divorțul de Dinu: “Am facut atunci toate analizele”

Deea a vorbit despre cel de-al treilea copil. Vedeta TV și au divorțat în urmă cu aproape 2 ani, adică undeva la finalul lunii martie a anului 2023.

În toată această perioadă, a decis să se retragă din lumina reflectoarelor, iar acum, după o perioadă de tranziție, Deea Maxer se află într-o nouă etapă a vieții sale, în care ia în calcul posibilitatea de a deveni mamă pentru a treia oară.

„Anul acesta am fost la alte analize”

Această dorință vine după ce medicii i-au confirmat că poate susține o sarcină, însă conceperea naturală nu va fi posibilă din cauza operației de cezariană pe care a făcut-o în momentul în care a născut-o pe Maysa.

„M-ai întrebat dacă îmi doresc să devin mamă încă o dată. Eu întotdeauna mi-am dorit copii, încă din adolescență. (…) Eu tot timpul mi-am dorit și al doilea, și al treilea copil. La nașterea Maysei am avut o problemă medicală. Cezariana s-a închis foarte greu în timpul operației, pentru că am avut o hemoragie, și decizia de moment medicală a fost ca mie să mi se lege trompele (…)

După divorț, am luat în calcul că o să îmi refac viața. Că o să cunosc pe cineva, poate chiar o să mă căsătoresc și o să ajung în momentul în care o să îmi doresc un al treilea copil. Am fost și mi am facut atunci toate analizele și mi s-a spus că se va putea să țin sarcina, pentru că uterul este sănătos, însă prin fertilizare. Nu am aprofundat atunci. Anul acesta am fost la alte analize și (…) am aflat că aparatul meu reproductiv poate ține o sarcină, dar ea nu poate fi legată pe cale naturală.”, a spus Deea Maxer la Viața fără filtru, de la Antena Stars, potrivit .

Deea a recunoscut că există și o persoană specială în viața sa, însă nu a dat mai multe detalii cu privire la relație: „Da, există”, a spus ea.