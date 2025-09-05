Ozana Barabancea, despre dieta cu care a slăbit 24 de kilograme: „Stomacul nu e coș de gunoi!”

Ozana Barabancea a vorbit despre cu care a reușit să slăbească 24 de kilograme.

„S-au întâmplat multe lucruri”

„Adio zahăr ordinar pe vecie”

Ozana Barabancea a postat pe rețelele de socializare două fotografii: una din 2015 și una din 2025. Vedeta a ajuns la forma pe care și-a dorit-o mereu.

„2015 versus 2025 Au trecut ani! Da! S-au intâmplat multe lucruri ! Operații de stomac, slăbit, îngrășat, operație de montare a inelului gastric, operație de demontare a inelului gastric, operație de micșorare mamară, operație de blefaroplastie, operație de eliminare a excesului de piele. Dar acum am slăbit și masa musculară a rămas nealterată! Vreau să trăiesc frumos!”, a spus aceasta.

Ozana Barabancea a menționat în postarea sa că a renunțat la tot ce conține .

„Am renunțat în primul rând la ZAHĂR! Pielea mi-e mai fină și mult mai tânără! Adio zahăr ordinar pe vecie! Toate alimentele sunt alterate și au potențiator de gust pentru a crea dependență! Gândiți-vă bine ce băgați in stomacul vostru! Scăpați de acest gunoi alimentar numit zahăr ! Stomacul nu e coș de gunoi! Stomacul meu să-mi fie ALTAR!!!”, a explicat ea.