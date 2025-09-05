B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ozana Barabancea, despre dieta cu care a slăbit 24 de kilograme: „Stomacul nu e coș de gunoi!”

Ozana Barabancea, despre dieta cu care a slăbit 24 de kilograme: „Stomacul nu e coș de gunoi!”

Selen Osmanoglu
05 sept. 2025, 12:33
Ozana Barabancea, despre dieta cu care a slăbit 24 de kilograme: „Stomacul nu e coș de gunoi!”
Sursa foto: Facebook

Ozana Barabancea a vorbit despre dieta cu care a reușit să slăbească 24 de kilograme.

Cuprins

  • „S-au întâmplat multe lucruri”
  • „Adio zahăr ordinar pe vecie”

„S-au întâmplat multe lucruri”

Ozana Barabancea a postat pe rețelele de socializare două fotografii: una din 2015 și una din 2025. Vedeta a ajuns la forma pe care și-a dorit-o mereu.

„2015 versus 2025 Au trecut ani! Da! S-au intâmplat multe lucruri ! Operații de stomac, slăbit, îngrășat, operație de montare a inelului gastric, operație de demontare a inelului gastric, operație de micșorare mamară, operație de blefaroplastie, operație de eliminare a excesului de piele. Dar acum am slăbit și masa musculară a rămas nealterată! Vreau să trăiesc frumos!”, a spus aceasta.

„Adio zahăr ordinar pe vecie”

Ozana Barabancea a menționat în postarea sa că a renunțat la tot ce conține zahăr.

„Am renunțat în primul rând la ZAHĂR! Pielea mi-e mai fină și mult mai tânără! Adio zahăr ordinar pe vecie! Toate alimentele sunt alterate și au potențiator de gust pentru a crea dependență! Gândiți-vă bine ce băgați in stomacul vostru! Scăpați de acest gunoi alimentar numit zahăr ! Stomacul nu e coș de gunoi! Stomacul meu să-mi fie ALTAR!!!”, a explicat ea.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cătălin Botezatu, marele susținător al Biancăi Drăgușanu: „Cine spune că nu și-ar dori-o e ipocrit!”. Ce a mai declarat creatorul de modă
Monden
Cătălin Botezatu, marele susținător al Biancăi Drăgușanu: „Cine spune că nu și-ar dori-o e ipocrit!”. Ce a mai declarat creatorul de modă
Hamude Kilani, fostul concurent de la „Insula Iubirii”, mărturisiri la aproape un deceniu de când a participat la emisiune: „Eram niște copii”. Ce a spus bărbatul care a băgat mâna în foc în numele iubirii
Monden
Hamude Kilani, fostul concurent de la „Insula Iubirii”, mărturisiri la aproape un deceniu de când a participat la emisiune: „Eram niște copii”. Ce a spus bărbatul care a băgat mâna în foc în numele iubirii
Oana Radu s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Șerban Balaban. Artista a optat pentru o rochie care a întors toate privirile (FOTO)
Monden
Oana Radu s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Șerban Balaban. Artista a optat pentru o rochie care a întors toate privirile (FOTO)
Mira va intona imnul național la partida România-Canada! Ce a transmis cântăreața
Monden
Mira va intona imnul național la partida România-Canada! Ce a transmis cântăreața
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a vorbit despre cel mai mare vis al soțului ei
Eveniment
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a vorbit despre cel mai mare vis al soțului ei
Surpriză! Cine va moșteni averea uriașă a lui Giorgio Armani. Nu a fost căsătorit și nici nu are copii
Monden
Surpriză! Cine va moșteni averea uriașă a lui Giorgio Armani. Nu a fost căsătorit și nici nu are copii
Ella Vișan, acaparată de mesaje răutăcioase! Ce a transmis concurenta de la „Insula Iubirii”
Monden
Ella Vișan, acaparată de mesaje răutăcioase! Ce a transmis concurenta de la „Insula Iubirii”
De ce fiica lui Ilie Năstase a decis să-și micșoreze sânii. Sfaturile Alessiei pentru femei în situații similare
Monden
De ce fiica lui Ilie Năstase a decis să-și micșoreze sânii. Sfaturile Alessiei pentru femei în situații similare
„Am fost și eu victima unui abuz”. Oana Roman îl acuză pe fostul soț că lipsește cu desăvârșire din viața fiicei lor: „Tocmai a trecut o vacanță de vară în care nu a văzut-o nici măcar o zi”
Monden
„Am fost și eu victima unui abuz”. Oana Roman îl acuză pe fostul soț că lipsește cu desăvârșire din viața fiicei lor: „Tocmai a trecut o vacanță de vară în care nu a văzut-o nici măcar o zi”
Tudor Chirilă sare în apărarea tinerilor criticați că vor o carieră muzicală pentru bani: „Eu sunt un om bun și de treabă, dar probabil nu mă ajută fața”
Monden
Tudor Chirilă sare în apărarea tinerilor criticați că vor o carieră muzicală pentru bani: „Eu sunt un om bun și de treabă, dar probabil nu mă ajută fața”
Ultima oră
13:14 - Nota de plată, peste 63.000 de euro. Ce vedetă ar fi plătit masa la un restaurant de lux din Mallorca
12:44 - Cătălin Botezatu, marele susținător al Biancăi Drăgușanu: „Cine spune că nu și-ar dori-o e ipocrit!”. Ce a mai declarat creatorul de modă
12:43 - MAE: România trebuie să ceară explicit statelor UE predarea fugarilor, altfel aceștia pot rămâne acolo
12:16 - Femeie, acuzată de crimă după ce și-a lăsat copilul să moară într-o mașină la peste 35°C
12:15 - (VIDEO) Apelul disperat al unei tinere hărțuite: „Domnule Predoiu, am mers la poliție și autoritățile m-au scos la țigară ca să vedem «care-i treaba»!” / „Mă așteaptă nopțile în fața blocului, se ascunde după mașini și îmi sare în față”
12:14 - Un avocat pe nume Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook. Este acuzat că „se dă drept o celebritate”
11:40 - Tânăr de 27 de ani, bătut crunt de prieteni: „Nu poate să mănânce, tot ceea ce mănâncă este pisat”
11:38 - Patronul unei firme, băgat în spital de doi angajați neplătiți. Ce a transmis poliția
11:10 - Rompetrol sprijină proiectul „CritikThink” al Asociației EduCOD, pentru a aduce gândirea critică mai aproape de profesori și elevi
11:06 - Sindicatele din educație, apel către directorii și inspectorii școlari: „Nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marșul organizat de federațiile sindicale” / „Lupta federațiilor sindicale nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor. Dimpotrivă”