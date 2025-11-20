Delia urma să susțină la finalul lunii noiembrie două concerte, în două orașe mari din Spania. Recent însă, artista a anunțat pe contul său de Instagram că evenimentele nu vor mai avea loc.

Când și unde urma să susțină Delia cele două concerte din Spania

Delia urma să concerteze pe 22 și 23 noiembrie, la Valencia, respectiv în Madrid. Recent, cântăreața a anunțat că nu va mai susține evenimentele, printr-un Insta Story pe pagina ei oficială. Cântăreața a ținut să le mulțumească fanilor pentru interesul manifestat și a explicat că decizia de a anula concertele are la bază motive independete de voința ei sau echipei sale.

Ce mesaj a transmis Delia pe Instagram

Delia a ținut să sublinieze că motivele care au dus la decizia anulării concertelor nu au ținut de ceea ce puteau controla artista sau echipa ei. Cântăreața le-a mulțumit fanilor atât pentru că s-au arătat dispuși să participe la evenimente, cât și pentru că au înțeles că acestea nu vor mai avea loc.

În ceea ce privește returnarea banilor pentru bilete, a menționat că vor fi publicate informații pe canalele oficiale ale organizatorului din Spania.

„Concertele programate la Madrid și Valencia în datele de 22 și 23 noiembrie nu vor mai avea loc.

Decizia a fost luată în urma unor circumstanțe independente de voința mea și a echipei mele.

Le mulțumesc tuturor celor care și-au arătat interesul pentru acest eveniment. Informațiile privind returnarea biletelor vor fi communicate de către organizatorul local prin canalele oficiale. Vă mulțumesc pentru înțelegere”, a scris Delia pe InstaStory.

Ce onorariu are Delia pentru concerte

Delia este una dintre cele mai scumpe artiste din România, cerând sume între între 19.500 și 29.500 de euro pentru un concert.

Onorariul nici nu se compară cu al altor artiști cunoscuți de la noi din țară. Deși este una dintre cele mai solicitate artiste, Andra cere în jur de 15.000 de euro pentru o apariție pe scenă. La același nivel se situează și , ale cărui tarife variază între 12.000 și 15.000 de euro.