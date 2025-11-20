B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Delia și-a anulat concertele din Madrid și Valencia. Ce mesaj a transmis vedeta: „Vă mulțumesc pentru înțelegere”

Delia și-a anulat concertele din Madrid și Valencia. Ce mesaj a transmis vedeta: „Vă mulțumesc pentru înțelegere”

B1.ro
20 nov. 2025, 20:12
Delia și-a anulat concertele din Madrid și Valencia. Ce mesaj a transmis vedeta: „Vă mulțumesc pentru înțelegere”
Cuprins
  1. Când și unde urma să susțină Delia cele două concerte din Spania
  2. Ce mesaj a transmis Delia pe Instagram
  3. Ce onorariu are Delia pentru concerte

Delia urma să susțină la finalul lunii noiembrie două concerte, în două orașe mari din Spania. Recent însă, artista a anunțat pe contul său de Instagram că evenimentele nu vor mai avea loc. 

Când și unde urma să susțină Delia cele două concerte din Spania

Delia urma să concerteze pe 22 și 23 noiembrie, la Valencia, respectiv în Madrid. Recent, cântăreața a anunțat că nu va mai susține evenimentele, printr-un Insta Story pe pagina ei oficială. Cântăreața a ținut să le mulțumească fanilor pentru interesul manifestat și a explicat că decizia de a anula concertele are la bază motive independete de voința ei sau echipei sale.

Ce mesaj a transmis Delia pe Instagram

Delia a ținut să sublinieze că motivele care au dus la decizia anulării concertelor nu au ținut de ceea ce puteau controla artista sau echipa ei. Cântăreața le-a mulțumit fanilor atât pentru că s-au arătat dispuși să participe la evenimente, cât și pentru că au înțeles că acestea nu vor mai avea loc.

În ceea ce privește returnarea banilor pentru bilete, Delia a menționat că vor fi publicate informații pe canalele oficiale ale organizatorului din Spania.

„Concertele programate la Madrid și Valencia în datele de 22 și 23 noiembrie nu vor mai avea loc.

Decizia a fost luată în urma unor circumstanțe independente de voința mea și a echipei mele.

Le mulțumesc tuturor celor care și-au arătat interesul pentru acest eveniment. Informațiile privind returnarea biletelor vor fi communicate de către organizatorul local prin canalele oficiale. Vă mulțumesc pentru înțelegere”, a scris Delia pe InstaStory.

Ce onorariu are Delia pentru concerte

Delia este una dintre cele mai scumpe artiste din România, cerând sume între între 19.500 și 29.500 de euro pentru un concert.

Onorariul nici nu se compară cu al altor artiști cunoscuți de la noi din țară. Deși este una dintre cele mai solicitate artiste, Andra cere în jur de 15.000 de euro pentru o apariție pe scenă. La același nivel se situează și Smiley, ale cărui tarife variază între 12.000 și 15.000 de euro.

Tags:
Citește și...
Maria Buză, secretul tinereții fără bătrânețe: „Nici cu cremă pe față nu mă dau”. Ce sfaturi le dă femeilor
Monden
Maria Buză, secretul tinereții fără bătrânețe: „Nici cu cremă pe față nu mă dau”. Ce sfaturi le dă femeilor
Gigi Becali a ajuns pe masa de operație! Află ce s-a întâmplat cu patronul FCSB
Monden
Gigi Becali a ajuns pe masa de operație! Află ce s-a întâmplat cu patronul FCSB
Dan Negru nu regretă că nu va mai prezenta Revelionul. De ce a luat această decizie: „Nu m-aș mai arunca într-un format de tip «hăhăială»”
Monden
Dan Negru nu regretă că nu va mai prezenta Revelionul. De ce a luat această decizie: „Nu m-aș mai arunca într-un format de tip «hăhăială»”
Theo Rose, despre experiența la un restaurant cu 2 stele Michelin în Paris: „Anghel cu Monica râdeau de mine”
Monden
Theo Rose, despre experiența la un restaurant cu 2 stele Michelin în Paris: „Anghel cu Monica râdeau de mine”
Dana Rogoz, mesaj pentru regretatul ei tată: „Azi, când ar fi trebuit să împlinești 72 de ani, m-am trezit cu ochii lipiți de atâta plâns”
Monden
Dana Rogoz, mesaj pentru regretatul ei tată: „Azi, când ar fi trebuit să împlinești 72 de ani, m-am trezit cu ochii lipiți de atâta plâns”
Cătălin Botezatu, o nouă provocare: „Propunerea am acceptat-o instant”. Despre ce este vorba
Monden
Cătălin Botezatu, o nouă provocare: „Propunerea am acceptat-o instant”. Despre ce este vorba
Nico: „Am fost un copil cu responsabilități”/ „Nu a fost ușor”. Ce spune despre copilăria sa
Monden
Nico: „Am fost un copil cu responsabilități”/ „Nu a fost ușor”. Ce spune despre copilăria sa
Dani Oțil, după filmările celui de-al treilea sezon „Power Couple”: „Ne-am întors puțin obosiți”/ „Mă muncesc oamenii ăștia destul de tare”
Monden
Dani Oțil, după filmările celui de-al treilea sezon „Power Couple”: „Ne-am întors puțin obosiți”/ „Mă muncesc oamenii ăștia destul de tare”
Deea Maxer, criticată în mediul online pentru noua relație: „Nu te naști ca să mulțumești lumea”
Monden
Deea Maxer, criticată în mediul online pentru noua relație: „Nu te naști ca să mulțumești lumea”
Irina Columbeanu, aspru criticată după o ședință foto cu mătușa ei: „Ești anorexică!”. Cum le-a răspuns Ramona Gabor haterilor
Monden
Irina Columbeanu, aspru criticată după o ședință foto cu mătușa ei: „Ești anorexică!”. Cum le-a răspuns Ramona Gabor haterilor
Ultima oră
21:53 - Maria Buză, secretul tinereții fără bătrânețe: „Nici cu cremă pe față nu mă dau”. Ce sfaturi le dă femeilor
21:41 - Ludovic Orban se declară părintele politic al președintelui Nicușor Dan. Cum descrie demiterea sa de la Cotroceni (VIDEO)
21:37 - Klaus Iohannis obține o victorie în fața ANAF. Ce decizie a luat Tribunalul Sibiu
21:25 - Donald Trump invocă pedeapsa cu moartea după ce un grup democrat a îndemnat militarii să nu răspundă ordinelor administrației prezidențiale
20:49 - Daniel Băluță: Le propun celorlalți candidați să facem un referendum să-i întrebăm pe cetățenii Sectorului 4 dacă e bine sau nu ce s-a întâmplat. Mă consider privilegiat de suportul fetiței mele (VIDEO)
Catalin Drula
20:47 - Daniel David își propune să reformeze învățământul rural. Ce presupune modelul de funcționare „școală mentorată-școală mentor”
20:45 - Accident grav pe un șantier feroviar din Cluj lasă doi muncitori răniți. Ce manevră greșită a declanșat accidentul
20:29 - Ciprian Ciucu şi-a prezentat programul pentru București. Ce este conceptul „Oraş-parc” propus de candidatul PNL
19:58 - MBDA câștigă concursul Frontex cu sistemul Sky Warden. Cel mai eficient sistem de protecție a frontierelor UE împotriva dronelor ilegale
19:57 - Ministerul Dezvoltării schimbă tarifele pentru locuințele publice după mai bine de un deceniu. Ce impact va avea această ajustare asupra beneficiarilor