Elena Boruz
12 sept. 2025, 19:23
Denisa Tănase, gata să devină mamă: „Aș găsi timp categoric, că nu mi s-au schimbat valorile. Valorile sunt aceleași”. Ce a declarat despre acest subiect
Sursa Foto: Instagram/ @denisa_tanase
Cuprins
  1. Ce a povestit Denisa Tănase despre posibilitatea de a deveni mamă
  2. Denisa și Raluca Tănase, victimele bullying-ului în liceu

Denisa Tănase, fosta membră a trupei „Bambi”, a făcut declarații emoționante despre una dintre cele mai mari dorințe ale ei, și anume aceea de a deveni mămică.

Femeia de afaceri a povestit la un moment dat că problemele de sănătate pe care le-a avut au făcut acest lucru să fie prea puțin posibil, însă de această dată a clarificat situația.

Ce a povestit Denisa Tănase despre posibilitatea de a deveni mamă

Fondatoarea „My Geisha” se bucură de succes pe plan profesional, încă de când era numai un copil. Dacă la 12 ani cocheta cu muzica, în prezent se bucură de o afacere de succes în care este extrem de implicată.

În cadrul unui podcast, a povestit recent despre dorința ei de a deveni mamă și a clarificat situația, spunând că problemele pe care le avea la nivelul glandei tiroide s-au rezolvat în urmă cu doi ani.

Denisa muncește foarte mult, poate și 16 ore pe zi uneori, însă dacă ar rămâne însărcinată, a declarat că ar face cumva să aibă timp pentru copilul ei.

„Nu mai am probleme cu tiroida de 2 ani. Da, aș avea (n.r. timp). Aș face, nu că aș avea. Aș face. Aș face timp și loc categoric. Aș face. Că nu mi s-au schimbat valorile. Valorile sunt aceleași. Doar că în ultimul timp, strict pe subiectul ăsta, care mie mi se pare unul foarte pur, dintr-o zonă de puritate, din aia de trebuie să îți pui mănușile înainte să vorbești despre, au fost așa preluate într-un mod atât de superficial. De fiecare dată când eu am zis ceva pe subiectul ăsta, am văzut apoi articole în presă și nu m-au deranjat articolele sine, ci m-a deranjat superficialitatea asta tipic gazetărească cu care au fost preluate. Și chiar m-am gândit la un moment dat și am zis că eu nu o să mai zic nimic pe subiectul ăsta. Eu zic așa dintr-o profunzime și după aceea se preia într-un fel prea superficial, cred”, a povestit Denisa Tănase, în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo”.

Denisa și Raluca Tănase, victimele bullying-ului în liceu

Denis ași Raluca Tănase s-au bucurat de un real succes în perioada adolescenței, însă succesul a venit cu un preț foarte mare pentru niște fete de liceu. Cele două surori s-au confruntat adesea cu bullying-ul, deoarece colegele de clasă ale Ralucăi erau rătăcioase.

Cele două fete au vrut să „îndulcească” situația și le-au adus cadouri colegelor, cu CD-urile pe care le lansaseră, însă lucrurile nu au funcționat deloc așa cum sperau.

Albumele făcute cadou le-au fost distruse chiar în fața ochilor lor, însă Denisa a luat atitudine și cu inteligența-i caracteristică, a reușit să atragă de partea lor băieții din clasă.

„Ne-au desenat mustăți, ochelari, le-au călcat în picioare (n.r. albumele). Da, eram ținte foarte ușoare pentru că apăream la TV și atunci eram o țintă ușoară de făcut mișto. «Uite-o pe aia de la TV, uite-o pe aia ce cântă, vai dar ce prost cânti». Cu orice scop făceau mișto. Recunosc că la mine în clasă a fost ok. La Ralu în clasă în schimb, erau problemele astea. Nu (n.r. am bătut pe nimeni), dar eram o bună strategă. Uite, vezi? S-a demonstrat. S-a demonstrat și i-am atras de partea mea pe băieții mai puternici din clasă și m-au apărat ei. Adică i-am trimis pe ei sau pe profesorul meu. A funcționat”, a adăugat vedeta.

`
