Detalii mai puțin știute despre Mara Oprea. Actrița din serialul „Vlad” are o pasiune ascunsă

Mara Oprea a devenit cunoscută publicului larg după ce a apărut în serialul „Vlad”. Tânăra are mai multe secrete.

Ce o leagă de Alina Sorescu

Foarte puțini știu că Mara Oprea a încercat să intre în lumea showbizului românesc. Aceasta a cântat alături de Alina Sorescu. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Am cântat de mică împreună cu Alina Sorescu, am fost cu trupa ei de pici și după am ținut legătura, chiar m-a felicitat atunci când am obținut rolul din ‘Adela’. Nu pot să zic că am făcut canto de performanță, dar am voce și mai fac și facultatea de actorie. Deocamdată, mă rezum la asta, pentru că îmbin canto cu dansul”, a explicat Mara pentru Click.

Momente cumplite

Actrița spune că și-a dorit mult să joace în filme. Serialul „Adela” i-a oferit un start bun. Mara Oprea se simte fericită și vrea să-și construiască o carieră de succes.

„A fost un rol pe care chiar mi l-am dorit, un rol frumos. Sunt și momente grele când trebuie să apelez la foarte multe lucruri pe care le-am trăit ca să mă descarc”, a spus actrița despre rolul din Adela”, a mărturisit Mara Oprea.

Cum s-a încheiat serialul „Vlad”

Serialul Vlad s-a încheiat, după patru sezoane în care i-a ținut pe fanii cu sufletul la gură. Adrian și-a dus la îndeplinire planul și, într-un final, le-a mărturisit prietenilor săi cine este cu adevărat. Imediat ce s-a difuzat ultimul episod, actorii din producție și-au spus gândurile.

„Din ultima zi de filmare a sezonului patru și din ultima zi a primului sezon. Ne-am schimbat puțin nu?! Îmi va fi extrem de dor de toate astea!”, a scris Olimpia Melinte pe rețelele de socializare.