Detalii neștiute despre Sebastian Dobrincu: tânărul milionar s-a luptat cu depresia și bulimia

Sebastian Dobrincu este astăzi un tânăr de succes, fondatorul a trei companii ce i-au adus titlul de milionar. În prezent face parte echipa juraților al show-ului „Imperiul Leilor” și are ocazia să ajute tinerii antreprenori.

Sebastian Dobrincu a devenit unul dintre cei mai buni IT-iști ai lumii după ce s-a mutat singur în America. Mulți îi admiră succesul și viața de lux, dar tânărul s-a confrunat cu depresia, în ciuda aparențelor că totul era perfect în viața sa, scrie

Momente dificile

din cauza stresului, ulterior a intrat în depresie și s-a confruntat cu bulimia. Sebastian Dobrincu a vorbit despre perioada complicată pe rețelele de socializare și a dezvăluit că nu putea dormi și nici mânca. Din cauza asta, tânărul a slăbit 17 kilograme.

„Am căzut într-o depresie puternică pe care până acum am ascuns-o tuturor, de la familie până la publicul larg. Am început să nu mai pot dormi și mânca, am slăbit 17 kg și am devenit bulimic. Mi-am pierdut orice motivație.

Nu mă mai entuziasma nici succesul, nici banii, nici faima. Am lichidat mare parte din acțiunile și investițiile mele, mi-am delegat responsabilitățile și am abandonat orice proiect aveam în derulare”, spunea el pe rețelele de socializare.

Vezi această postare pe Instagram

Bogat și trist

Deși locuia într-o casă de lux din Los Angeles, milionarul nu era fericit. Mai mult, el a mărturisit că nu avea motivație pentru a face ceva, iar laudele celor din jur îl făceau să se simtă și mai trist.

„Mă trezeam dimineața într-o casă de $4M în Los Angeles, mergeam singur pe plajă și stăteam acolo până seară, uitându-mă la cer.

Eram atât de trist, însă lumea mă vedea atât de împlinit, iar fiecare laudă sau apreciere, mă îngropa și mai tare. Țineam tot în mine și nu îndrăzneam să alterez imaginea perfecta din ochii oamenilor” a dăugat el.

Sfaturi de la Sebastian Dobrincu

Tânărul cei pomeniți în aceeași situație. El a menționat că statutul social al omului nu poate arăta ce simte acesta în interior. Sebastian îi sfătuiește pe tineri să lupte pentru ceea ce își doresc, dar să aibă grijă să nu treacă prin aceeași situație.

„Ce poți învăța din povestea mea? Ascunzându-ți nefericirea, naști demoni în tine. Nu există poveste de succes fără sacrificii și eșecuri. Succesul, de orice fel, este o punte alunecoasă pe care te pierzi foarte ușor. Rămâi tu însuți indiferent de parcurs și s-ar putea să eviți situația mea”, a precizat vedeta.