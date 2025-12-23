B1 Inregistrari!
Diana Bart a dezvăluit de ce a divorțat de tatăl copiilor ei: „Iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară"

Diana Bart a dezvăluit de ce a divorțat de tatăl copiilor ei: „Iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”

Traian Avarvarei
23 dec. 2025, 17:39
Diana Bart a dezvăluit de ce a divorțat de tatăl copiilor ei: „Iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”
Diana Bart a explicat de ce a decis să divorțeze de Mihai Dumitrescu, tatăl copiilor ei, după opt ani de căsnicie. Recent, vedeta a fost surprinsă alături de actorul Daniel Nuță.

De ce a divorțat Diana Bart

„Cumva a fost decizia mea, că eu am fost mai asumată să o spun. Dar a fost o decizie venită din partea amândurora, că amândoi ne simțeam cumva distanți, diferiți”, a spus Diana Bart, în podcastul lui Jorge.

Ea a mai susținut că se distanțaseră atât de mult unul de altul că nici nu mai dormeau împreună.

„Atât am fugit și ne-am pierdut în alte lucruri, până nu am mai reușit să ne conectăm. Mi se pare extrem de trist. Vezi că celălalt trage mai mult sau insistă să repare lucrurile, dar cealaltă parte nu simte că mai poate fi ceva reparat. Cred că iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”, a mai afirmat prezentatoarea TV.

Diana Bart, surprinsă alături de Daniel Nuță

Diana Bart a fost nevoită să admită public că a divorțat după ce a fost surprinsă în ipostaze tandre cu actorul Daniel Nuță. Cei doi au fost fotografiați de paparazzi într-un parc din centrul Capitalei. La finalul întâlnirii, ei s-au sărutat pasional.

„Acum că mă văd cu altcineva era normal după aproape un an! Nu e vorba despre nici un «amantlâc». Eu nu mai sunt căsătorită! Am dreptul să mă văd cu cine vreau!”, a spus prezentatoarea TV, după ce imaginile au început să circule în online.

