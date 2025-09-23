B1 Inregistrari!
Anca Dumitra, despre cele mai dificile momente din viață ei. Experiența terifiantă prin care a trecut mama actriței

Anca Dumitra, despre cele mai dificile momente din viață ei. Experiența terifiantă prin care a trecut mama actriței

23 sept. 2025, 16:46
Anca Dumitra, despre cele mai dificile momente din viață ei. Experiența terifiantă prin care a trecut mama actriței
Foto: Instagram/@ancadumitra
Anca Dumitra este una dintre cele mai cunoscute actrițe de la noi din țară. Pasionată de mică de lumea teatrului și a cinematografiei, actrița s-a făcut cunoscută publicului larg interpretând-o pe Geanina, din serialul „Las Fierbinți”. Invitată recent într-un podcast, a vorbit despre începuturile sale pe scenă, dar și prin momentele de cumpănă pe care le-a întâmpinat în viață.

Care au fost cele mai dificile momente din viața Ancăi Dumitra

Întrebată dacă a traversat momente cu adevărat dificile, care să producă un dezechilibrul în mersul normal, natural al lucrurilor, Anca Dumitra a vorbit despre două întâmplări nefericite. Primul, o are protagonistă chiar pe mama actriței, care a fost victima unui jaf, iar cel de-ai doilea este strâns legat de moartea bunicii sale, care a crescut-o.

„A fost vorba de un jaf și mama a fost victimă. De mică fiind pasionată de treaba asta cu actoria am zis că o să fac un film după viața mamei mele pentru că este o tipă extrem de ambițioasă. A avut încercări, dar tot timpul a fost cu zâmbetul pe buze și este o femeie care ajută foarte, foarte mult. În momentul ăsta de cumpănă (n.r. jaful) nu mi-am dorit decât să fie ea bine. Știu că o păzeam noaptea și aveam grijă de ea. Și-a revenit, dar da, momentul ăla a fost desprins din altă lume.

Bunica mamei când a plecat a fost un moment foarte dureros că m-a crescut și eram destul de apropiate. A fost o femeie care, pe vremea aia, a făcut șapte clase și m-a învățat și rugăciuni și poezii și cântece. Ne culcam la 1 noaptea pentru că eu o țineam să-mi cânte niște melodii”, a povestit Anca Dumitra, în podcastul moderat de Damian Drăghici.

Când a luat prima dată Anca Dumitru contact cu scena

Din totdeauna, Ancăi Dumitru i-a plăcut să fie în centrul atenție și să binedispună lumea din jurul ei. Ulterior, și-a dat seama că vrea să facă actorie, iar toate deciziile pe care le-a luat din acel moment au fost menite să o ajute să-și îndeplinească visul. După ce a mărturisit în fața clasei, la liceu, că-și dorește să devină actriță, diriginta ei a înființat o trupă de teatru și i-a oferit tinerei Anca ocazia de a păși pe o scenă, în fața unui public.

„Într-un grup, îmi plăcea și îmi place în continuare să fiu cea care aduce buna dispoziție, îmi place să mă ții minte într-un sens bun și haios.

În clasa a 8-a, a fost un moment în care le-am zis alor mei că vreau să mă duc către uman, filologie (n.r. profil de liceu) și nu către matematică-informatică pentru că eu vreau să mă duc mai departe la facultate la Actorie. Ajungând în clasa a 9-a, am fost întrebați rând pe rând de unde venim, din ce școală și ce vrem să urmăm mai departe și am fost singura care a zis că vrea să se ducă spre facultatea de Teatru. Atunci, diriginta de franceză m-a chemat la finalul orei și a înființat o trupă de teatru. Pot să spun că încet, încet, de acolo mi-a început jocul în fața oamenilor”, a povestit actrița.

Unde aspira Anca Dumitra să ajungă profesional

Anca Dumitra și-a descosperit pasiunea pentru actorie de la o vârstă foarte fragedă și încă de atunci a aspirat să ajungă să joace într-o producție de la Hollywood și să câștige un Oscar. Odată cu venirea fiului ei pe lume, Levi, actriței i s-au schimbat semnificativ priorități și nu mai este la fel de sigură că și-ar dori cariera la acre visa când încă era un copil.

„Mă gândeam de mică că o ajung la Hollywood. La mine pe frigider, acasă, în Craiova, de 25 de ani, scrie negru pe alb «Oscar». Încă îmi doresc, cred. Nu mai sunt așa sigură. Acum sunt mămică și altfel gestionez timpul”, a spus Anca Dumitra.

