Dieta care a ajutat-o pe Cristina Cioran să slăbească: „M-am ambiționat. Acum sunt foarte încântată” (FOTO)

Cristina Cioran a urmat dieta scandinavă vreme de două săptămâni și un pic și spune că a slăbit astfel șase kilograme. Admite că nu i-a fost ușor, „dar ce e în viață ușor? Că dacă ar fi ușor, nu ar mai vrea nimeni”.

Cristina Cioran, despre dieta urmată: M-am ambiționat!

„M-am ambiționat să am și eu beach body vara aceasta. Am intrat în programul Nupo 2 săptămâni și un pic, l-am ținut, am vrut să scap de 5 kg, am scăpat de 6, sunt foarte încântată. (…)

Nu am mai gustat ciocolată de o lună și ceva. Sunt foarte încântată că a mers foarte bine e adevărat că m-am ambiționat.

Nu aș vrea să cădem în derizoriu, să spunem: vai, e ușor, bați din palme! , dar ce e în viață ușor? Că dacă ar fi ușor, nu ar mai vrea nimeni!”, a spus Cristina Cioran, pentru

Vezi această postare pe Instagram

Cristina Cioran nu a făcut tratamente corporale pentru a slăbi

Pe de altă parte, vedeta nu a făcut sport și nici tratamente corporale, deoarece nu are răbdare: „Nu am răbdare pentru tratamente corporale, deși ar trebui pentru fermitate. Nu poți să mă pui într-un loc, nu știu. Nu poți să mă ții acolo să știu că e programare, numai ideea că e programare pe mine m-a scos din ale mele. Să știu după aceea că durează o oră, gata, s-a terminat! Deci nu din motivul ăsta. Iar sport tot așa”.