B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Donatella Versace, schimbare de look. Cum a apărut designerul de modă în mediul online

Donatella Versace, schimbare de look. Cum a apărut designerul de modă în mediul online

B1.ro
26 aug. 2025, 17:53
Donatella Versace, schimbare de look. Cum a apărut designerul de modă în mediul online
Donatella Versace Sursa foto: Hepta / Zuma Press / Kay Blake

Donatella Versace a surprins cu o nouă postare pe rețelele de socializare, air fanii vedetei nu au putut să nu remarce schimbările pe care și le-a făcut. În fotografie, celebrul desginer de modă apare într-o rochie lungă, crem, cu paiete, accesorizată de bijuterii aurii.

Cuprins:

  1. Ce diferențe au remarcat fanii la aspectul Donattelei Versace
  2. Ce spun specialiștii despre noua apariție a Donatellei Versace

Ce diferențe au remarcat fanii la aspectul Donattelei Versace

Postarea a strâns rapid peste 210.000 de aprecieri și mii de comentarii de la oameni care îi apreciază munca, dar și noua apariție. Atât internauții, cât și celebritățile s-au întrecut în complimente. Fanii au apreciat că designerul de modă este mai naturală ca oricând și i se potrivește perfect acest fel de a fi.

Buza superioară a Donatellei Versace este vizibil mai subțire, în timp ce pomeții sunt mai puțin umflați decât în urmă cu ceva timp.

Ce spun specialiștii despre noua apariție a Donatellei Versace

În timp ce unii specialiști esteticieni sunt de părere că, în cazul Donatellei, este dificil de spus ce proceduri i-au adus schimbarea de look, alții cred că diferența de aspect remarcată de fani nu se datorează intervenţiilor de înfrumuseţare, ci renunţării la ele.

„În cazul Donatellei, este imposibil de spus cu certitudine ce proceduri ar fi făcut sau nu, fără o evaluare directă”, a declarat Anastasia Koles, asistentă estetică de top și fondatoarea unei clinici de estetică medicală, pentru Daily Mail.

De-a lungul anilor, celebrul designer și moştenitoarea casei de modă Versace a fost criticată pentru că a făcut exces de intervenții estetice, însă ea a recunoscut doar injectările cu botox.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Maria de la „Insula Iubirii”, mesaj pentru cei care o critică. Ce a transmis concurenta
Monden
Maria de la „Insula Iubirii”, mesaj pentru cei care o critică. Ce a transmis concurenta
Andrei Bănuță a ajuns cu capul spart! Ce a postat artistul pe rețelele de socializare
Monden
Andrei Bănuță a ajuns cu capul spart! Ce a postat artistul pe rețelele de socializare
Simona Trașcă, declarații INCENDIARE: „Eu sunt adevăratul Jaguar că eu am plecat cu burta plină de la tine din prima zi în care te-am cunoscut”. Ce a mai spus iubitul blondinei
Monden
Simona Trașcă, declarații INCENDIARE: „Eu sunt adevăratul Jaguar că eu am plecat cu burta plină de la tine din prima zi în care te-am cunoscut”. Ce a mai spus iubitul blondinei
Victor Ponta, dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu: „Dacă trebuie să găsiți vinovatul, eu sunt 100%”. Ce spune despre noua iubită
Monden
Victor Ponta, dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu: „Dacă trebuie să găsiți vinovatul, eu sunt 100%”. Ce spune despre noua iubită
Solistă de muzică populară, hărțuită de un medic psihiatru: „Este un psihopat”. Despre cine este vorba
Monden
Solistă de muzică populară, hărțuită de un medic psihiatru: „Este un psihopat”. Despre cine este vorba
Lidia Buble are 10 frați și 32 de nepoți. Cu câți a mers în vacanță: „Îmi fac antrenamentul. Mă auzeam pe toată plaja cum strigam la ei”
Monden
Lidia Buble are 10 frați și 32 de nepoți. Cu câți a mers în vacanță: „Îmi fac antrenamentul. Mă auzeam pe toată plaja cum strigam la ei”
Irina Nicolae, fostă membră A.S.I.A, despre cum se menține în formă: „Nu am o rutină complicată, cred că e aceeași de când mă știu”. Cu ce se ocupă acum
Monden
Irina Nicolae, fostă membră A.S.I.A, despre cum se menține în formă: „Nu am o rutină complicată, cred că e aceeași de când mă știu”. Cu ce se ocupă acum
Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după ce au ieșit la iveală date despre moartea lui Felix Baumgartner. Ce a postat vedeta
Monden
Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după ce au ieșit la iveală date despre moartea lui Felix Baumgartner. Ce a postat vedeta
Gafă de proporții la Insula Iubirii! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram (FOTO)
Monden
Gafă de proporții la Insula Iubirii! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram (FOTO)
Jorge, experiență de neuitat, alături de fiul său. Ce activitate au făcut cei doi, împreună: „Ducem tradiția mai departe”
Monden
Jorge, experiență de neuitat, alături de fiul său. Ce activitate au făcut cei doi, împreună: „Ducem tradiția mai departe”
Ultima oră
17:36 - Un incendiu puternic a avut loc la un depozit de furaje din Botoșani. Pompierii au intervenit pentru a salva locuințele din apropiere
17:27 - UPDATE // Președintele Nicușor Dan va participa la ședința coaliției de guvernare pentru discuții despre Pachetul 2 de măsuri (VIDEO)
17:09 - O poveste cu final fericit: un bărbat și-a recuperat verighetele dintr-o groapă de gunoi. Cum au ajuns acestea acolo
16:58 - Alimentele pe care să nu le pui pe ușa frigiderului. De ce nu este bine să le pui acolo
16:44 - Trei bărbați din Cluj, arestați după ce au furat 30.000 de euro din casa unui bătrân. Unde au ascuns banii
16:39 - Constanța va avea o nouă centrală termoelectrică modernă. Proiectul este finanțat prin PNRR și face tranzitul la energie verde
16:24 - Ucraina are acum o armă care poate schimba cursul războiului: Ce este racheta de croazieră „Flamingo”
16:19 - Un bărbat suspectat de furt a fost prins de polițiștii din Bacău. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
16:17 - Bărbat din Buzău, prins sub un mal de pământ. Salvatorii l-au scos de la o adâncime de 7-8 metri
15:57 - ANPC avertizează părinții, înaintea începerii noului an școlar: „Fiecare detaliu contează când vine vorba de siguranța copilului tău!”. Despre ce e vorba