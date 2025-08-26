Donatella Versace a surprins cu o nouă postare pe rețelele de socializare, air fanii vedetei nu au putut să nu remarce schimbările pe care și le-a făcut. În fotografie, celebrul desginer de modă apare într-o rochie lungă, crem, cu paiete, accesorizată de bijuterii aurii.

Cuprins:

Ce diferențe au remarcat fanii la aspectul Donattelei Versace Ce spun specialiștii despre noua apariție a Donatellei Versace

Ce diferențe au remarcat fanii la aspectul Donattelei Versace

Postarea a strâns rapid peste 210.000 de aprecieri și mii de comentarii de la oameni care îi apreciază munca, dar și noua apariție. Atât internauții, cât și s-au întrecut în complimente. Fanii au apreciat că designerul de modă este mai naturală ca oricând și i se potrivește perfect acest fel de a fi.

Buza superioară a Donatellei Versace este vizibil mai subțire, în timp ce pomeții sunt mai puțin umflați decât în urmă cu ceva timp.

View this post on Instagram

Ce spun specialiștii despre noua apariție a Donatellei Versace

În timp ce unii specialiști esteticieni sunt de părere că, în cazul Donatellei, este dificil de spus ce proceduri i-au adus schimbarea de look, alții cred că diferența de aspect remarcată de fani nu se datorează intervenţiilor de înfrumuseţare, ci renunţării la ele.

„În cazul Donatellei, este imposibil de spus cu certitudine ce proceduri ar fi făcut sau nu, fără o evaluare directă”, a declarat Anastasia Koles, asistentă estetică de top și fondatoarea unei clinici de estetică medicală, pentru .

De-a lungul anilor, celebrul designer și moştenitoarea casei de modă Versace a fost criticată pentru că a făcut exces de intervenții estetice, însă ea a recunoscut doar injectările cu .