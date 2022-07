Dorian Popa s-a certat cu un vecin de bloc, după ce a vrut să facă o faptă bună

Încercarea lui Dorian Popa de a face o faptă bună s-a transformat într-un scandal cu vecinul de bloc, care a fost nemulțumit de acțiunile artistului, relatează

Artistul a decis să își deschidă o afacere imobiliară, și de ceva vreme construiește un complex rezidențial care va gata curând. Pe lângă asta, Dorian Popa are și o garsonieră, în Capitală, pe care o î

Dorian Popa a vrut să îmbunătățească condițiile garsonierii

Dorian Popa a făcut câteva îmbunătățiri la blocul unde deține locuința. Mai exact, a refăcut întreaga scară a blocului, însă unul dintre locatari nu a fost 100% mulțumit.

„Nu știi cum e cu românul? Aveam o oarecare obligație, probabil și ei au simțit acest lucru, pe care l-au și speculat. Este scara blocului în care eu am garsoniera, pe care eu acum o închiriez în regim hotelier. Nu mi-aș fi permis să îmi aștept clienții în starea deplorabilă în care se afla bloculețul nostru din sectorul 3, care tot își dorește să fie și el renovat de câțiva ani.

Se pare că e ceva aproape imposibil de reușit … Am zis că dacă nu reabilitează cine trebuie, reabilitez eu. Am reabilitat scara și am avut un comentariu de genul: ”Dar nu puteai să pui și tu un iluminator acolo, sus?” Eu mă simt foarte bine, eu sunt fericit, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce am, îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot să renovez o scară. În rest, ăștia sunt oamenii și așa or să fie toată viața”, a declarat Dorian Popa.

Artistul a investit 500.000 euro într-un complex rezidențial

Dorian Popa este implicat atât în muzică, cât și în afaceri. Cântărețul este extrem de entuziasmat de proiectul de locuințe rezidențiale la lucrează de ceva timp.

„Este foarte greu pentru că investiția este colosală. Am trecut cu brio de investiție… peste 500.000 de euro. Atât am investit până acum în Hâtz Residence, ce am lucrat la căsuțe și terenuri, dar este investiție de prima mână, casele ies supercalitativ, iar noi suntem extrem de fericiți de ceea ce oferim și mai ales de ce vom oferi viitorilor clienți Hâtz Residence”, a declarat artistul.

Cântărețul își construiește visul din i și este nerăbdător să vadă rezultatul final.

„Deocamdată suntem în stadiul de închis casele la roşu, urmează să punem acoperişul şi termopanele la toate casele, ca să ne ferim de intemperiile vremii şi să ne putem apuca de lucrat la interior. O căsuţă ar trebui să iasă undeva la 140.000-150.000 de euro”, a declarat Dorian Popa.