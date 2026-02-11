Dorian Popa și Cătălin Moroșanu s-au împăcat după mulți ani în care nu și-au vorbit deloc. Conflictul dintre cei doi a început în timpul emisiunii Asia Express, însă sportivul a făcut recent primul pas spre împăcare. Când a auzit cuvintele frumoase spuse de Moroșanu, vloggerul a decis imediat să îi ceară iertare și să încheie definitiv această tensiune mai veche.

Ce mesaj i-a trimis Dorian Popa lui Cătălin Moroșanu

Potrivit , Dorian Popa i-a trimis un mesaj video privat lui Moroșanu, pe care l-a făcut public ulterior pentru a opri orice speculație. Artistul a recunoscut că a exagerat în trecut și a explicat că reacția lui de atunci a fost legată de un subiect sensibil care o implica pe mama sa. El a transmis că speră ca relația lor să redevină una apropiată.

„Te pup, omule! Îți mulțumesc pentru cuvinte. Îmi cer scuze și îmi pare rău dacă am apăsat și eu prea tare pedala de accelerație în vlogul ăla. Aveam în suflet chestia asta. Bănuiesc că știi ce înseamnă o chestie legată de mamă, Moroșene (…) Mi-a transmis mama mea că ai vorbit foarte frumos. Te pup și îți mulțumesc pentru cuvinte încă o dată. Îmi cer scuze și eu, dacă am fost deplasat și îmi pare rău și sper că s-a îngropat securea. Doamne ajută!”, a mărturisit Dorian Pop.

Cum se simte Dorian Popa după împăcare

După ce i-a cerut scuze sportivului, Dorian Popa a mărturisit că se simte mult mai liniștit și împăcat cu el însuși. Acesta a explicat că este o mare ușurare să scape de o energie negativă care a durat atât de mult timp. a subliniat că nu îi este niciodată rușine să își ceară iertare atunci când simte că celălalt este dispus să accepte gestul și să meargă mai departe.

„Este un deliciu atunci când știi că o energie negativă se stinge, să poți să îți eliberezi sufletul și să poți să te apropii, să te reapropii de un om de care ai fost apropiat. Nu o să mă ascund niciodată și nu o să fie frică să îmi cer scuze, dacă știu că cel de lângă le înțelege și le acceptă.”, a mai precizat pe Instagram Dorian.

Tensiunile dintre cei doi au escaladat în emisiunea „Asia Express” unde Cătălin Moroșanu concura cu fratele său, și Dorian Popa împreună cu mama sa. În urma unei probe câștigate de sportiv, acesta i-a pedepsit de Dorian și mama sa să meargă kilometri întregi în partea opusă a drumului. Din momentul acela cei doi nu și-au mai vorbit, Dorian considerând o lipsă de respect să pui o femeie în vârstă să meargă pe jos kilometri întregi.