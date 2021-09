După ce a luat BAC-ul, Nadine se apucă de facultate. Unde a fost admisă, la 44 de ani

La 44 de ani, Nadine Voindrouh a luat BAC-ul și a fost admisă la facultate. Fosta prezentatoare a emisiunii „Banc Show” (Prima TV), „Vorbește Lumea” (PRO TV) și „Nadine” (TVR) a fost admisă la universitate din SUA, cu program de licență în Știința Psihologiei.

„Am 44 de ani și am devenit studentă la psihologie la o universitate de stat din America. Am fost acceptată la un program (am să spun în engleză) de Psychology/Undergraduate (Bachelor of Science) – sistem online. Am vrut Bachelor of Science deoarece este orientat programul către cercetare, către știința psihologiei. Nu am cuvinte să îți spun ce înseamnă pentru mine acest lucru. Anul asta mi-am îndeplinit două mari visuri, acela de a termina liceul cu BAC-ul luat și de a deveni studentă la psihologie.

Visele se îndeplinesc, nu întâmplător am scris și o carte despre asta. Iar îndeplinirea lor o percep a fi simplă. În cazul meu nu am luat ochii de pe ce îmi doream. Sunt recunoscătoare sorții că pot studia psihologia la nivel de universitate și nu de amator, așa cum am făcut-o până acum. Eu n-aș fi putut merge prin viață cu o stare de bine dacă nu mă apucam să aprofundez aceasta pasiune a mea, psihologia – mintea și comportamentul uman/animal”, a notat Nadine, pe pagina sa de Facebook.

Nadine a plecat din România. Unde s-a mutat

Frumoasa mulatră a luat o decizie surprinzătoare în 2021. S-a mutat alături de familia sa în Franța.

„M-am mutat din țară pentru un an, într-un sat, undeva în mijlocul Franței. Eu, soțul și copilul, fiecare cu câte o valiză și nimic mai mult.

Locuiesc la o margine de pădurice, la 10 minute de mers cu mașina de primul oraș. Pe proprietatea unde locuiesc se mai află un cal alb și doi măgăruși. De când mă trezesc și până mă culc cântă tot soiul de păsărele în rest, liniște”, a scris Nadine pe blogul său.

Nadine s-a născut în București, din mamă româncă și tată african. A rămas orfană la șanse ani și a trăit într-un orfelinat, iar celebră a devenit în anul 1995, când a intrat în showbiz, prin participarea la „Școala Vedetelor”, de la TVR. Nadine este cântăreață, actriță și prezentator TV. Timp de 6 ani a locuit în SUA.