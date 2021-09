Nadine a luat o decizie uimitoare cu viața ei, după ce a dat Bac-ul la 44 ani

Nadine a luat o decizie uimitoare cu viața ei. După ce a dat Bac-ul la 44 de ani, bruneta a ales să părăsească România. Frumoasa vedeta a plecat doar cu o valiză și a ales o destinație cu totul și cu totul neașteptată.

Fosta prezentatoare de la Vorbește lumea a povestit că s-a mutat din țară și tot ce a luat cu ea a fost o valiză.

Nadine, decizie uimitoare cu viața ei. Unde a plecat doar cu o valiză

Frumoasa Nadine a părăsit România, fără prea multe bagaje. Când a plecat, vedeta și-a împachetat toate lucrurile necesare într-o valiză, pe care a luat-o cu ea. Nadine va fi plecată timp de un an, într-o localitate din mijlocul Franței, alături de soțul ei.

O problemă o reprezintă faptul că niciunul dintre ei nu cunoaște limba, dar intenționează să se înscrie la cursuri și să o învețe.

„M-am mutat din țară pentru un an, într-un sat, undeva în mijlocul Franței. Eu, soțul și copilul, fiecare cu câte o valiză și nimic mai mult.

Locuiesc la o margine de pădurice, la 10 minute de mers cu mașina de primul oraș. Pe proprietatea unde locuiesc se mai află un cal alb și doi măgăruși. De când mă trezesc și până mă culc cântă tot soiul de păsărele în rest, liniște”, a scris Nadine pe blogul său.

Motivele care au stat la baza deciziei uimitoare a lui Nadine

Vedeta a recunoscut și care au fost motivele ce au stat la baza deciziei ei. Bruneta a spus că nu își dorește să ducă o viață liniară, plină de controverse, așa cum se întâmpla în trecut și își dorește să cunoască cât mai multe lucruri despre civilizație și natura umană.

Bruneta este de părere că această experiență va fi un real ajutor. Mai mult decât atât, ea admite că din când în când, simte nevoia să facă lucrurile într-un mod diferit față de cum le face de obicei, a mai notat ea pe blogul personal, acolo unde a postat și fotografii din curtea casei din Franța.

Ce planuri de viitor are Nadine

Bruneta spune că se simte mult mai bine din momentul în care s-a mutat și recunoaște că s-a „resuscitat”. Se pare decizia uimitoare i-a prins bine lui Nadine, care spune că se trezește cu entuziasm în fiecare zi și că și-a propus ca o dată la câțiva ani să repete această experiență.

„Planul este ca o dată la câțiva ani să trăim o perioadă într-o altă țară/cultură/lume.

Pentru a reuși asta e nevoie de curaj, de abilitatea de a lăsa totul în urmă și a te adapta la o nouă realitate. Asta este ceva ușor pentru mine, deoarece am învățat să nu fac rădăcini. Rădăcinile mele sunt în oameni, nu în locuri geografice sau clădiri. Nu simt apartenența față de o adresă, fie că acolo m am născut sau am trăit cei mai frumoși ani, în schimb mă simt ancorată în puținii oameni pe care îi prețuiesc și lângă care orice loc devine “acasă”, fie el în alt colț de lume”, a mai scris ea.

