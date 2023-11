Dwayne Johnson spune că în 2022 a fost abordat de partide ca să candideze la funcția de președinte al SUA

Un sondaj din 2021 sugerase că dacă ar candida pentru președinția SUA. Dwayne „The Rock” Johnson a spus că apoi, a fost abordat la sfârșitul anului 2022, pentru a candida.

Johnson a spus că nu exclude un viitor în politică

Alături de comediantul Trevor Noah, în poziția de invitat inaugural la noul său podcast Spotify, „What Now? cu Trevor Noah”, Johnson a discutat despre un viitor potențial în politică după ce Noah a adus în discuție un sondaj din 2021 care sugera că 46% dintre adulții din SUA ar susține fost campion WWE dacă a făcut campanie pentru Biroul Oval.

„A fost un sondaj interesant și am fost foarte mișcat de rezultat. Am fost cu adevărat uimit și onorat”, a spus , în vârstă de 51 de ani.

„La sfârșitul anului în 2022, am primit o vizită de la partide care mă întrebau dacă voi candida și dacă pot candida”, a adăugat el, deși nu a spus cine l-a contactat efectiv.

„A fost o mare nebunie și a apărut din senin”, a continuat Johnson. Vedeta a adăugat că scopul cercetării a fost să-i „demonstreze” lui Johnson că ar avea șanse să câștige împotriva adversarilor săi „dacă aș decide vreodată să merg pe acest drum” și să se gândească la o candidatură prezidențială.

„Totul a fost suprarealist pentru că acesta nu a fost niciodată scopul meu. Scopul meu nu a fost niciodată să fac politică și, de fapt, sunt multe chestii despre politică pe care le urăsc”, a spus Johnson.

Cu toate acestea, Johnson a spus că nu exclude un viitor în politică. „Dacă în cele din urmă asta ar vrea oamenii, atunci bineînțeles că aș lua acest lucru în considerare”, a spus vedeta.

Johnson, care s-a descris drept „independent politic” și „centrist” într-o postare din 2020 pe X, platforma cunoscută anterior sub numele de Twitter, și-a exprimat pentru prima dată interesul de a ajunge la Casa Albă în 2016.

Într-o postare pe Instagram din 2021, care răspundea la rezultatele sondajului menționat mai sus – care a chestionat peste 30.000 de adulți din SUA – Johnson a scris: „Nu cred că părinții noștri fondatori și-au imaginat vreodată un chel, tatuat, jumătate negru, jumătate. – Samoan, băutor de tequila, șofer de camion, care se alătură clubului lor – dar dacă se întâmplă vreodată, aș fi onorat să vă servesc pe voi, alegătorii.”