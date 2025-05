„E un vis împlinit”. Ce va face câștigătorul „Chefi la cuțite” cu marele premiu

sezonului 15 de la „ ” este Claudiu Gherguț, Cuțitul de aur al lui Chef Orlando Zaharia.

Ce va face cu marele premiu

Claudiu Gherguț a dezvăluit ce va face cu în valoare de 30.000 de euro, conform Click.

„Mă simt ca ieri seară când am câștigat, momentul e foarte emoționant. E un vis împlinit. Nu rămân acasă după acest premiu, decât pentru o perioadă voi mai sta în România. În primul rând mulțumesc producției, lui chef Orlando în mod special. L-am ales pentru că am avut un feeling cu el și am reușit să câștig marele premiu și datorită lui. Cu banii voi acoperi o parte din cheltuilele pe care le-am avut aici în România. Cealaltă parte din bani va merge către niște oameni fără posibilități care vor să se facă bucătari. Vreau să-i ajut”, a spus câștigătorul concursului.

Alături de Claudiu a sărbătorit și Chef Orlando Zaharia care a câștigat pentru prima oară un sezon Chefi la cuțite.

„Nu-mi vine să cred. Emoțiile au fost atât de puternice când mi-am auzit numele, încât am simțit că nu mai pot pur și simplu să stau în picioare. Sunt în al nouălea cer de fericire. Acest trofeu simbolizează toată munca și sacrificiile pe care le-am făcut până acum”, a declarat Claudiu.

„Mă simt atât de împlinit și de mândru că am reușit împreună cu Claudiu și echipa pe care și-a alcătuit-o să câștigăm sezonul. Acesta este visul meu de când am venit la >”, a declarat Chef Orlando Zaharia.