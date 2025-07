„Ea face parte dintr-o lume, eu din altă lume”. Cum se înțelege Teo Trandafir cu fiica ei

, în vârstă de 57 de ani, a dezvăluit ce are cu ei, în vârstă de 20 de ani. Ea mărturisește că fac parte din lumi diferite, conform .

Relația mamă-fiică

Teo Trandafir a vorbit despre relația cu fiica ei. Vedeta nu prea mai petrece vacanțele împreună cu aceasta, a mărturisit.

„Uneori da, alteori nu, în funcție de programul ei”, a spus Teo, după ce a fost întrebată dacă mai petrece vacanțele cu fiica ei, Maia.

Cu toate acestea, vedeta spune că cele două se înțeleg foarte bine.

„Ne înțelegem foarte bine în condițiile în care ea are 20 de ani și face parte dintr-o lume, eu fac parte din altă lume. Uneori eu văd într-un fel, ea le vede poate altfel, dar ne înțelegem bine”, a declarat Teo Trandafir.

Lecția cea mai importantă, învățată de-a lungul anilor

Teo a fost întrebată care este cea mai importantă lecție primită de la viață, de-a lungul timpului.

„Nu-mi dau seama dacă e vorba de lecții de viață, sunt bucățele de viață pe care dacă ai înțelepciunea să le pui una lângă alta îți iese un puzzle care ție îți place. Atâta vreme cât îți place viața ta nici nu mai are importanță de unde a venit sfatul. Dar am auzit enorm în viață, de la oameni care nu mă așteptam. Chiar vorbeam acum, că eram cu domnul Maticiuc într-un avion care nu mai pleca practic și m-am speriat și el a scris pe Facebook: “Sunt în avion cu Teo Trandafir, o iubește Dumnezeu, nu are ce să se întâmple!”, a răspuns aceasta.