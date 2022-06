Elena Chiriac nu mai poate trăi fără reality show-uri. Când apare o nouă emisiune cu participarea ex-concurentei de la Survivor

Elena Chiriac este una dintre finalistele emisiunii Survivor România. Bruneta a concurat alături de alți războinici pentru premiul mare în valoare de 100.000 de euro. Cu toate că s-a clasat pe locul doi, tânăra se consideră o adevărată învingătoare. Tânăra a revenit acasă și încearcă să se adapteze condițiilor noi. Ex-concurenta este tot mai des invitată la diferite emisiuni. Se pare că îi place să fie în centrul atenției.

Elena Chiriac se confruntă cu probleme de sănătate

„Este destul de stresantă viața acasă. E frumoasă și am visat la ea cinci luni, dar îmi este greu să fac față tuturor cerințelor din jurul meu. Lăsând asta la o parte, mă bucur de fiecare moment cu familia mea, cu prietenii mei, cu toți oamenii cărora le-am dus lipsa.

Am venit cu traume, dar le dau la o parte și trăiesc viața la care am visat în tot timpul acesta în care eram la Survivor. (…) Părinții mei sunt foarte grijulii cu mine, au grijă să mă zăpăcească la orice oră să se asigure că sunt bine, dacă am nevoie de ceva, lucru cu care nu sunt obișnuită fiindcă de obicei sunt pe cont propriu. (…)

Da, m-am întors cu probleme la genunchi, probleme pe care încă le investigăm. Îmi este greu să fac sport, îmi este greu să lucrez, să dau jos kilogramele pe care le-am pus din cauza genunchilor, care mă pun în dificultate și când cobor scările.”, a afirmat Elena Chiriac, în cadrul unui interviu pentru .

Ex-concurenta de la Survivor recunoaște că îi surâde ideea de a participa la încă un reality show. Vedeta s-a întors acasă cu mai multe probleme de sănătate pe care trebuie să le rezolve. Se pare că părinții Elenei nu sunt încântați de dorința tinerei.

„Dacă mă aude mama… mă omoară. Chiar îmi spuneau părinții mei că e suficient atât, două reality show-uri sunt de ajuns, dar având în vedere că am avut nebunia de a participa la două până acum, . Cu siguranță nu în viitorul apropiat, dar este o parte din mine care caută adrenalină încontinuu și reality show-urile chiar asta îmi oferă”, a dezvăluit Elena Chiriac pentru .

Elena Chiriac suspină după Connect-R

Elena Chiriac a făcut . Tânăra a mărturisit că are sentimente calde față de Connect-R.

Ex-concurenta de la Survivor a acceptat, recent, provocarea de a participa la „Sosurile iuți” în emisiunea lui Cătălin Măruță. În cadrul acesteia, invitaţii trebuie să răspundă la mai multe întrebări provocatoare sau să mănânce sosuri picante.

„Mi-am dat seama că întotdeauna mi-a plăcut de el. De când eram mică. Connect-R. Gusturile nu se discută. L-am văzut pe Tik Tok, am văzut că este ziua lui, am vrut să-i scriu la mulți ani. Dar pentru că e prea ocupat ca să vadă mesajul meu aș vrea să îi spun acum la mulți ani. Îmi place mult de tot de el”, a precizat Elena Chiriac la Pro TV, citată de cancan.