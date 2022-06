Elena Chiriac spune că Emil Rengle i-a făcut avansuri la Survivor: „M-a invitat să dorm la el în baracă”

Invitată în emisiunea lui Măruță, Elena Chiriac și a vorbit despre faptul că Emil Rengle i-ar fi făcut avansuri în timpul competiției „Survivor”. Tânăra a răspuns la întrebările formulate de către telespectatori și a fost nevoită să dea explicații cu privire la presupusa sa relație cu Horațiu Cuc de la Noaptea Târziu.

Se pare că între cei doi a existat o relație care ar fi durat puțin timp, însă, în ultima vreme, s-a speculat că s-ar fi reaprins flacăra iubirii și că s-au împăcat, potrivit

Elena Chiriac spune că nu s-a împăcat cu Horațiu Cucu

În ciuda zvonurilor despre împăcare, Elena Chiriac a mărturisit că este vorba despre o simplă glumă pe care oamenii au luat-o în serios.

,,A fost doar o glumiță pe care oamenii au luat-o prea în serios. Anna Lesko a pus mâna pe mine, Cucu n-a făcut-o”, a precizat Elena Chiriac.

Pe de altă parte, tânăra a spus că Emil Rengle i-ar fi făcut avansuri în timpul competiției „Survivor” și ar fi invitat-o să doarmă la el în baracă. Elena Chiriac a acceptat invitația, însă cu o singură condiție.

,,Emil Rengle au fost niște momente când am simțit că s-a dat la mine. M-a invitat să dorm la el în baracă și i-am spus că fac asta doar dacă câștigă un punct pentru mine. A câștigat și am dormit cu el, am vorbit cu el despre pisica mea de la Londra, Casandra”, a declarat Elena Chiriac.

,,Pe cine ai alege dintre Alex Delea, TJ Miles și Ionuț Popa, pentru o relație” de la ,,Sosurile Iuți”. Aceasta a spus că îl preferă pe câștigătorul Alex Delea.

În ce își investește Elena Chiriac toți banii

Elena Chiriac este una dintre cele mai faimoase concurente de la Survivor. Cu toate că s-a clasat pe locul doi, tânăra se consideră o adevărată învingătoare. Femeia a primit un un val de hate pe rețelele de socializare. Oamenii i-au reproșat mai multe lucruri, însă vedeta nu a cedat și a continuat să lupte pentru premiul cel mare.

Elena Chiriac a făcut dezvăluiri surprinzătoare. Ex-concurenta de la Survivor a vorbit deschis despre banii câștigați în cadrul celebrului show. Se pare că bruneta va investi o bună parte de bani în dezvoltarea personală.

„Vreau să mobilez apartamentul în care locuiesc, să îmi cumpăr o mașină și să investesc în , dezvoltare personală pentru că am 20 de ani, o viață înainte și multe de învățat, iar pentru asta banii sunt necesari de cele mai multe ori. Educația nu este gratis în Anglia”, a precizat Elena Chiriac pentru .